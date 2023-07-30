سياسة
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صور| BMC التركية تستعدّ لتسليم الجيش مدرعة ووران بمحرك محلي
أعلنت شركة BMC التركية اقتراب موعد تسليم مدرعة ووران بمحركها محلي الصنع إلى القوات المسلحة التركية.
صور| BMC التركية تستعدّ لتسليم الجيش مدرعة ووران بمحرك محلي
شركة تركية تستعدّ لتسليم الجيش مدرعة ووران بمحرك محلي. / صورة: AA
30 يوليو 2023

تستعدّ شركة BMC المصنعة للمركبات التجارية والعسكرية في تركيا لتسليم مدرعتها ووران بمحرك محلي إلى القوات المسلحة التركية نهاية العام الجاري.

وعرضت BMC منتجاتها في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (IDEF 2023) الذي استضافته إسطنبول بين 25 و28 يوليو/تموز الجاري.

وعرضت الشركة مدرعة ووران (Vuran) متعددة الأغراض، وهي ذات دفع رباعي ومزودة بمحرك تونا (TUNA) المحلي بقوة 400 حصان من إنتاج شركة BMC Power.

وأوضح المدير العام لصناعة الدفاع في BMC محمد ألتنهان أن ووران مستخدمة في القوات المسلحة وقوات مديرية الأمن والقيادة العامة لقوات الدرك منذ عام 2019.

وذكر ألتنهان السبت أن الشركة قدمت مدرعة ووران بمحرك محلي في المعرض.

وقال: "أنشطة اختبار وتأهيل المحرك المحلي على وشك الانتهاء، عملنا عليه مدة طويلة. لقد أكملنا الاختبارات الداخلية.. وجرى الدخول إلى مرحلة الإنتاج المتسلسل".

وردّاً على سؤال عن موعد بدء تسليم ووران بمحرك محلي، قال ألتنهان: "لقد أنتجنا المركبة بمحرك مستورد في المرحلة الأولى عام 2019. سنسلم المزود منها بالمحرك المحلي نهاية هذا العام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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