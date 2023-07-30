قُتل 6 أشخاص وأُصيب 30 آخرون، الأحد، في اشتباكات مسلحة بمخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

الاشتباكات اندلعت في أعقاب إطلاق نار استهدف الناشط الإسلامي محمود أبو قتادة، ما أدى إلى جرحه، حسب الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية لبنانية).

حتى الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي للبنان، لا تزال الاشتباكات مستمرة بين مسلحين من "آل زبيدات" (مقربين من حركة "فتح") وآخرين من الجماعات المحسوبة على الناشطين الإسلاميين، وتُستخدم فيها أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل القيادي في حركة "فتح" أبو أشرف العرموشي، و3 من مرافقيه إثر تعرضهم لكمين مسلح في حي البساتين داخل المخيم، بالإضافة إلى مقتل شخص خامس وإصابة 30 آخرين بجروح، بينهم طفلتان، وفقاً للوكالة.

كما أفاد الجيش اللبناني، في بيان، بإصابة أحد عناصره بجروح جراء شظايا قذيفة هاون سقطت داخل مركز عسكري تابع له.

وأدت الاشتباكات أيضاً إلى تضرر محال ومنازل في مدينة صيدا (خارج المخيم)، ما دفع بالقوى الأمنية اللبنانية إلى قطع حركة المرور في بعض الشوارع الرئيسية القريبة من المخيم.

ومن وقت إلى آخر تتكرر اشتباكات مماثلة في "عين الحلوة"، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان من حيث عدد السكان، إذ يضم نحو 50 ألف لاجئ مسجل لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ويبلغ إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيماً يخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية.