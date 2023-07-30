سياسة
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بعد الهجوم على السفارة.. فرنسا تلوّح برد "فوري وحازم" في النيجر
قالت الرئاسة الفرنسية إن أي هجوم على مواطنين فرنسيين أو مصالح للبلاد في النيجر سيستتبع ردّاً "فورياً وحازماً" من فرنسا. وأشار البيان إلى أن ماكرون تحدث مع الرئيس المعزول ورئيس النيجر السابق خلال الساعات القليلة الماضية.
بعد الهجوم على السفارة.. فرنسا تلوّح برد "فوري وحازم" في النيجر
مكتب ماكرون يقول إن "الرئيس لن يتسامح مع أي هجوم على فرنسا أو مصالحها" / صورة: AA
30 يوليو 2023

قالت الرئاسة الفرنسية في بيان، الأحد، إن أي هجوم على مواطنين فرنسيين أو مصالح للبلاد في النيجر سيستتبع ردّاً "فورياً وحازماً" من فرنسا.

جاء ذلك بعد أن وقعت احتجاجات مؤيدة للمجلس العسكري، الذي نفّذ انقلاباً في النيجر، خارج السفارة الفرنسية في نيامي.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان: "الرئيس لن يتسامح مع أي هجوم على فرنسا أو مصالحها"، وأكّد أن باريس ستردّ على أي هجمات على الدبلوماسيين أو العسكريين الفرنسيين أو الشركات والأعمال الفرنسية.

وأشار البيان إلى أن ماكرون تحدث مع الرئيس المعزول محمد بازوم، ورئيس النيجر السابق محمد إيسوفو، خلال الساعات القليلة الماضية، مضيفاً أنهما ندّدا بالانقلاب وطالبا بالتهدئة.

وأعلنت فرنسا، أمس (السبت)، أنها ستقطع كل المساعدات التنموية عن النيجر، ودعت لإعادة بازوم للسلطة.

والأربعاء، أُطيح بالرئيس بازوم في انقلاب قاده الجنرال تشياني المعروف أيضاً باسم عبد الرحمن تشياني، رئيس وحدة الحرس الرئاسي في النيجر.

وفي خطابه المتلفز، قال الجنرال تشياني إن المجموعة العسكرية التي يرأسها استولت على السلطة "بسبب الكثير من المشكلات في النيجر، بما في ذلك انعدام الأمن والمشكلات الاقتصادية والفساد، وأمور أخرى".

وقوبل الانقلاب بإدانات عربية وعالمية واسعة، وسط دعوات لإطلاق سراح الرئيس المنتخب بازوم وباقي المعتقلين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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