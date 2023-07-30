سياسة
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بعد مهمة استكشاف القمر.. الهند تنجح في وضع 7 أقمار صناعية في مداراتها
أطلقت الهند، الأحد، بنجاح صاروخاً يحمل 7 أقمار صناعية ووضُعت بدقة في مداراتها. ويعد هذا الإطلاق هو السابع الناجح للوكالة في عام 2023 بعد مهمة استكشاف القمر في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف هبوط مركبة على سطحه.
بعد مهمة استكشاف القمر.. الهند تنجح في وضع 7 أقمار صناعية في مداراتها
وكالة الفضاء الهندية تعلن أن الصاروخ انطلق من مركز "ساتيش داوان" الفضائي في ولاية أندرا براديش جنوبي البلاد / صورة: AA
30 يوليو 2023

أطلقت الهند، الأحد، بنجاح صاروخاً يحمل 7 أقمار صناعية ووُضعت بدقة في مداراتها.

وأعلنت وكالة الفضاء الهندية، في بيان، أن "الصاروخ انطلق من مركز (ساتيش داوان) الفضائي في ولاية أندرا براديش جنوبي البلاد في الساعة 6:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (01:00 ت.غ)".

وأضاف البيان أن "المهمة أُنجزت بنجاح، حيث وضع الصاروخ الهندي من طراز (PSLV-C56) جميع الأقمار الصناعية السبعة بدقة في مداراتها المحددة مسبقاً".

ويعد هذا الإطلاق هو السابع الناجح للوكالة في عام 2023 بعد مهمة استكشاف القمر في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف هبوط مركبة على سطحه.

وجاء في بيان سابق، أن القمر الصناعي لمراقبة الأرض من طراز "DS-SAR"، هو الأساسي في المهمة، إلى جانب 6 أقمار صناعية تابعة لسنغافورة.

وأشاد وزير الاتحاد للفضاء والعلوم والتكنولوجيا جيتندرا سينغ، بالمهمة، واصفاً إياها بأنها "معلم جديد" لبرنامج الفضاء في البلاد بعد مهمة القمر السابقة.

وفي 14 يوليو/تموز الجاري، أطلقت وكالة الفضاء الهندية صاروخاً يحمل مركبة فضاء إلى المدار قبل تنفيذ هبوط مزمع في شهر أغسطس/آب المقبل عند القطب الجنوبي للقمر في خطوة غير مسبوقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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