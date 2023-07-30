حققت مدينة أنطاليا التركية رقماً قياسياً خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي، باستقبالها أكثر من 8 ملايين سائح أجنبي.

وأوضح والي المدينة أرسين يازجي، في تغريدة على "تويتر"، أن عدد السياح الوافدين إلى أنطاليا خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي بلغ 8 ملايين و11 ألفاً و828 سائحاً.

وتجاوزت أرقام السياح هذا العام أعلى رقم وصلت إليه في 2019، الذي وصل فيه عدد السياح إلى 8 ملايين و4 آلاف و11 سائحاً.

وأضاف أن عدد الوافدين إلى المدينة أمس (السبت)، عبر الخطوط الخارجية، بلغ 100 ألف و40 سائحاً.

ويوم 15يوليو/تموز الماضي حطم مطار أنطاليا رقماً قياسياً في عدد الركاب الذين استخدموه في يوم واحد بعد أن خدم 207 آلاف و84 راكباً.