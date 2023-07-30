سياسة
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تركيا.. أرقام قياسية في عدد السياح الوافدين إلى مدينة أنطاليا
وصل عدد السياح في مدينة أنطاليا التركية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى ما يقرب من 8 ملايين سائح، فيما خدم مطار المدينة ما يقرب من 200 ألف راكب في يوم واحد.
تركيا.. أرقام قياسية في عدد السياح الوافدين إلى مدينة أنطاليا
تجاوزت أرقام السياح هذا العام أعلى رقم وصلت إليه في 2019 / صورة: AA
30 يوليو 2023

حققت مدينة أنطاليا التركية رقماً قياسياً خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي، باستقبالها أكثر من 8 ملايين سائح أجنبي.

وأوضح والي المدينة أرسين يازجي، في تغريدة على "تويتر"، أن عدد السياح الوافدين إلى أنطاليا خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي بلغ 8 ملايين و11 ألفاً و828 سائحاً.

وتجاوزت أرقام السياح هذا العام أعلى رقم وصلت إليه في 2019، الذي وصل فيه عدد السياح إلى 8 ملايين و4 آلاف و11 سائحاً.

وأضاف أن عدد الوافدين إلى المدينة أمس (السبت)، عبر الخطوط الخارجية، بلغ 100 ألف و40 سائحاً.

ويوم 15يوليو/تموز الماضي حطم مطار أنطاليا رقماً قياسياً في عدد الركاب الذين استخدموه في يوم واحد بعد أن خدم 207 آلاف و84 راكباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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