سياسة
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مقتل 40 شخصاً في تفجير استهدف تجمعاً سياسياً في باكستان
قالت الشرطة الباكستانية إن ما لا يقل عن 40 شخصاً قُتلوا وأُصيب أكثر من 130 بانفجار وقع في أثناء تجمع سياسي بإقليم خيبر بختون خوا شمال غربي البلاد. وقال شرطي باكستاني إن حالة الطوارئ أُعلنت في مستشفيات باجور والمناطق المجاورة حيث نُقل معظم المصابين.
مقتل 40 شخصاً في تفجير استهدف تجمعاً سياسياً في باكستان
مقتل 40 شخصاً وإصابة أكثر من 130 في تجمّع سياسي نظمته جمعية علماء الإسلام في بلدة خار في باجور / صورة: Reuters
30 يوليو 2023

قالت الشرطة الباكستانية إن ما لا يقل عن 40 شخصاً قُتلوا وأُصيب أكثر من 130 في انفجار وقع في أثناء تجمع سياسي بإقليم خيبر بختون خوا شمال غربي البلاد، الأحد.

وأضافت الشرطة أنه لا يوجد تأكيد حتى الآن لسبب الانفجار الذي وقع في تجمع لحزب جمعية علماء الإسلام، في منطقة باجور.

وقال الشرطي نظير خان: "نظمت جمعية علماء الإسلام تجمعاً للعمال في بلدة خار في باجور قُتل فيه 40 شخصاً وأُصيب أكثر من 130".

وأضاف أن حالة الطوارئ أُعلنت في مستشفيات باجور والمناطق المجاورة، حيث نقل معظم المصابين.

فيما أكد وزير الصحة في ولاية خيبر بختون خوا، رياض أنور، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن التفجير "كان هجوماً انتحارياً. فجّر المهاجم نفسه على مسافة قريبة من المنصة".

وتشهد باكستان تصاعداً للهجمات التي يشنها إرهابيون منذ العام الماضي عندما انهار وقف لإطلاق النار بين حركة "طالبان" الباكستانية وإسلام أباد.

وحركة "طالبان" الباكستانية موالية لحركة "طالبان" الأفغانية لكنها ليست جزءاً منها.

وتقول قوات الأمن إن لدى "طالبان" الباكستانية ملاذات آمنة في أفغانستان، وهو ما تنفيه حكومة "طالبان" هناك.

وأدانت الحكومة الأفغانية الانفجار في بيان صادر عن المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد.

وحركة "طالبان" الباكستانية ليست الجماعة الوحيدة التي نفَّذت هجمات في المنطقة، إذ استهدفها أيضاً فرع محلي من تنظيم "داعش".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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