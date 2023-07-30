سياسة
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قطاع غزة.. الكشف عن قبور أثرية تعود إلى العصر الروماني
أعلنت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة كشفاً أثرياً جديداً شمالي قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد القبور الأثرية التي اكتُشفت إلى 130 قبراً في المقبرة التي تبلغ مساحتها 4 آلاف متر مربع.
قطاع غزة.. الكشف عن قبور أثرية تعود إلى العصر الروماني
ارتفع عدد إجمالي القبور المكتشَفة داخل المقبرة إلى 130 قبراً / صورة: AA
30 يوليو 2023

أعلنت وزارة السياحة والآثار في غزة، الأحد، العثور على 5 قبور أثرية جديدة خلال أعمال البحث والتنقيب داخل مقبرة تعود للعهد الروماني، اكتُشفت في مارس/آذار 2022 شمالي القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها عثرت على 5 قبور جديدة في الجهة الشمالية من المقبرة الرومانية في أثناء التنقيب في المكان.

وبذلك يرتفع عدد إجمالي القبور المكتشَفة داخل المقبرة إلى 130 قبراً، أبرزها تابوتان رصاصيان اكتُشفا خلال الفترة السابقة، حسب مدير الآثار والتراث الثقافي في الوزارة جمال أبو ريدة.

وأضاف أبو ريدة: "القبور المكتشَفة تتوزع على أربعة أنواع، ويعود تاريخها إلى نحو ألفي عام ممتدة في المقبرة الرومانية التي تبلغ مساحتها 4 آلاف متر مربع".

وسبق أن اكتُشفت المقبرة عن طريق الصدفة خلال العمل في مشروع إنشاء المدينة المصرية بمنطقة المحاربين في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع التي بدأ العمل فيها بداية يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

وأعلنت الوزارة العام الماضي عدة اكتشافات أثرية في مناطق مختلفة من القطاع من بينها أرضيات فسيفسائية تعود للعصر البيزنطي شرق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع، وتمثال كنعاني يعود تاريخه إلى 2500 عام قبل الميلاد في مدينة خان يونس جنوبه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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