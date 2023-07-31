أعربت السعودية وقطر والكويت الأحد، عن إدانتها للتفجير الذي وقع في شمال غربي باكستان.

جاء ذلك في بيانات منفصلة لوزارات الخارجية في البلدان الثلاثة بشأن التفجير الذي وقع في أثناء تجمع سياسي عام شمال غربي باكستان وارتفعت حصيلة ضحاياه إلى 40 قتيلاً ومئات المصابين.

وأكّدَت الخارجية السعودية في بيان، أن "المملكة تدين وتستنكر الهجوم"، مجددة تأكيد موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان".

وأعربت السعودية عن "تضامنها التامّ ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها في هذا الحدث الجلل"، مقدمة التعازي لذوي الضحايا مع التمنيات للمصابين بالشفاء.

وأكّدَت قطر في بيان للخارجية "إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير"، مجددة "موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وعبرت الخارجية القطرية عن "تعازي قطر لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب باكستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

في سياق متصل أدانت الخارجية الكويتية في بيانٍ الهجوم، واصفة إياه بأنه "إرهابي".

وأوضح البيان "رفض الكويت القاطع لجميع أشكال العنف وإلحاق الأذى بالأبرياء"، مؤكداً تضامن الكويت مع باكستان في ما تتخذه كافةً من إجراءات لحفظ أمنها الداخلي".

وكان التفجير وقع قبل ساعة من الموعد المقرر لبدء مسيرة في منطقة باجور القبلية، الواقعة بالقرب من الحدود مع أفغانستان، حسب ما ذكرته الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وذكرت الصحة الباكستانية أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع لأن عديداً من الجرحى في حالة حرجة.

من جانبه ندّد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالحادثة، ووجّه قوات الأمن إلى "بذل الجهود اللازمة كافة لتقديم الإرهابيين المتورطين في الانفجار للعدالة".

وكشفت لقطات بثّتها محطة "سما نيوز" المحلية عمال الإنقاذ وهم يحملون الجثث والمصابين إلى سيارات الإسعاف في حين تتصاعد أعمدة الدخان.

وأكّد وزير الصحة في ولاية خيبر بختون خوا، رياض أنور، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن التفجير "كان هجوماً انتحارياً، فجّر المهاجم نفسه على مسافة قريبة من المنصة".