سياسة
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كييف تعلن عن اجتماع قريب بالسعودية حول صيغة السلام الأوكرانية
تستعدّ السعودية لاستضافة اجتماع على مستوى مستشاري الأمن القومي لرؤساء الدول، يتعلق بصيغة السلام الأوكرانية، حسبما أعلن مسؤول بالرئاسة الأوكرانية.
كييف تعلن عن اجتماع قريب بالسعودية حول صيغة السلام الأوكرانية
أوكرانيا / صورة: AA
31 يوليو 2023

أعلن أندري يرماك، رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أن اجتماعاً يتعلق بصيغة السلام الأوكرانية سينعقد في المملكة العربية السعودية قريباً، على مستوى مستشاري الأمن القومي لرؤساء الدول.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية الأحد، قال يرماك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر محلي، إن صيغة السلام الأوكرانية تتضمن 10 نقاط أساسية، سيضمن تنفيذها السلام لأوكرانيا، إلى جانب تشكيلها آليات لمنع النزاعات المستقبلية في العالم.

وأشار إلى أن أوكرانيا تتبنى هيكلية من 3 مراحل لتنفيذ صيغة السلام، الأولى هي الاجتماعات مع السفراء المعتمدين لدى كييف، وهي مخصصة لمراجعة مفصَّلة لكل بند من بنود الصيغة.

وذكر أن المرحلة الثانية هي مشاورات الأمن القومي، لافتاً إلى أن أوكرانيا بدأت تنفيذها.

وتابع: "عقدنا أول اجتماع من هذا القبيل بالتشارك مع نظرائنا الدنماركيين، إذ انعقد في كوبنهاغن في يونيو/حزيران، وسيُعقَد الاجتماع القادم في السعودية قريباً".

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من صيغة السلام ستكون قمة عالمية تأسيسية على مستوى قادة الدول يمكن عقدها بحلول نهاية العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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