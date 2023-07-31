تركز شركات الصناعات الدفاعية التركية على المنتجات الروبوتية وتطوّر أنواعاً مختلفة منها وفقاً للطلب في هذا المجال، ومنها الروبوت "كتشي" من فئة الروبوتات الكلبية.

وينفذ "كتشي" (keçi) الذي عملت شركة BİTES على تطويره وإنتاجه، بنجاحٍ المهامَّ الصعبة، مثل دخول المناطق الطينية والتضاريس الوعرة والاستطلاع في منطقة الألغام.

وعُرض الروبوت في معرض الصناعات الدفاعية الدولي (IDEF) الذي أقيم في إسطنبول مؤخراً، ولفت الانتباه إليه على الرغم من وجود المنتجات العملاقة مثل الطائرات والدبابات والطائرات المسيَّرة والمنصات البحرية.

وجاء إنتاج الروبوت لتلبية متطلبات المؤسسات الأمنية بما يتماشى مع الأنظمة التكنولوجية الحديثة.

يقول المدير العامّ لـBİTES أوغور جوشكون، إن الجغرافيا التركية تُظهِر الحاجة إلى هذا النوع من الروبوتات، إذ صُمّمَت بأربع أرجل على خلاف المركبات والآلات الأخرى التي تكون بعجلات أو جنازير.

ويحوّل هيكل كتشي رباعيّ الأرجل إلى لاعب يكمل مهمته بنجاح حتى على التضاريس شديدة الانحدار أو المنحدرات أو حتى أكثر المناطق الجبلية صعوبة.

ويستطيع كتشي، ومعناه بالتركية "ماعز"، نقل حمولة مفيدة تبلغ 25 كيلوجراماً لمدة ساعتين بلا توقف، فيما لديه قدرة على حمل 80 كيلوجراماً.

ويمكنه التنقل بسهولة عبر الماء والطين وفق جوشكون الذي قال: "نحن نتحدث عن منتج يمكنه التغلب على بعض العقبات الجغرافية الأخرى التي يواجهها. سنجعل كتشي، الذي نعرّفه على أنه كلب آلي مستقلّ، قادراً على العمل مع قواتنا الأمنية في الميدان. سيكون كتشي رفيقاً جديداً لجنودنا".