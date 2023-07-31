شهدت العاصمة الصينية بكين أعلى مستوى لهطول الأمطار هذا العام، مع مرور بقايا الإعصار دوكسوري عبر المدينة اليوم الاثنين، مما أجبر أكثر من 31 ألف شخص على إخلاء منازلهم في المدينة، وفقاً لما ذكره التليفزيون الصيني الرسمي.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين، أن هطول الأمطار الغزيرة تواصل في العاصمة وعدة مناطق منها خبي وتيانجين وشرق شانشي مع تبدُّد الإعصار فوق شمال الصين.

وإعصار دوكسوري أحد أقوى العواصف التي تضرب الصين منذ سنوات، وتسبب في فيضانات واسعة النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع في إقليم فوجيان الجنوبي مما دفع مئات الآلاف إلى مغادرة منازلهم.

وبلغ متوسط هطول الأمطار في بكين خلال الليل 140.7 مليمتر، وسُجّل الحد الأقصى لهطول الأمطار في منطقة فانغشان وكان 500.4 مليمتر وفقاً لمرصد المدينة. ومن المتوقع أن تكون الأمطار أكثر غزارة في المناطق الجنوبية والغربية اليوم.

وأكّدَت وسائل الإعلام الرسمية عدم وقوع أضرار أو إصابات، مشيرة إلى توقف العمل في أكثر من 4 آلاف موقع بناء، وفحص ما يقرب من 20 ألف مبنى للتأكد من عدم تضرُّرها، وإغلاق المواقع السياحية في المدينة.

وحذّر خبراء الأرصاد من اقتراب العاصفة المدارية خانون المتوقع أن تضرب الساحل الصيني المكتظّ بالسكان هذا الأسبوع.

وكشفت السلطات عن احتمال تسبُّب العاصفة خانون في مزيد من الأضرار بالذرة والمحاصيل الأخرى التي تعرضت بالفعل لهبوب الإعصار دوكسوري.