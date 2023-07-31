قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "الحرب بدأت تعود إلى الأراضي الروسية شيئاً فشيئاً".

وأضاف في مقطع مصور نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي الأحد، أن "العدوان الروسي أفلس في ميدان الحرب".

وأوضح أن ما تسمّيه روسيا "العملية العسكرية الخاصة" دخل يومه رقم 522 في حين كانت موسكو تتوقع استغراقها أسبوعاً أو أسبوعين فقط.

وأشار إلى أن "الحرب بدأت تعود شيئاً فشيئاً إلى الأراضي الروسية ومراكزها الرمزية وقواعدها العسكرية"، مؤكداً أن "هذه النتيجة لا مفرّ منها".

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح الأحد إحباط هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مواقع بالعاصمة موسكو.

وأظهرت مقاطع مصورة متداوَلة على مواقع التواصل الاجتماعي حدوث انفجار جراء سقوط إحدى المسيرات على منطقة "موسكو سيتي" التي تضمّ ناطحات سحاب.

يشار إلى أن الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على موسكو هو الثالث من نوعه في غضون أسبوع، إذ تعرضت المدينة لهجمات مشابهة بمسيرات في 24 و28 يوليو/تموز الجاري، دون وقوع ضحايا حسب ما أعلنه الجانب الروسي.

قتال في الشمال

وأفاد مسؤول أوكراني كبير بوقوع قتال عنيف في شمال شرقيّ البلاد أمس الأحد، مشيراً إلى أن قوات كييف تحافظ على مواقعها وتحقّق مكاسب في بعض المناطق.

فيما قال الجيش الروسي إنه وقف القوات الأوكرانية في الشمال الشرقي.

ووصف الرئيس الأوكراني يوم أمس الأحد بأنه "يوم جيّد، يوم قويّ"، لا سيما بالقرب من باخموت حيث تقول القوات الأوكرانية إنها تعيد السيطرة على الأراضي التي فقدتها عندما استولت القوات الروسية على المدينة في مايو/أيار.

وشنّت القوات الروسية أحدث هجوم في سلسلة الهجمات الجوية الليلية إذ قصفت ما وصفه المسؤولون بأنه "مبنى غير سكني" في مدينة خاركيف شمال شرقيّ البلاد. وتسبب القصف في اندلاع حريق، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال زيلينسكي إن عدد القتلى جراء الضربة الروسية على مدرسة في بلدة سومي الشمالية يوم السبت ارتفع إلى اثنين بعد أن أزالت فرق الإنقاذ الأنقاض من الموقع.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الروسية "تحاول طردنا" من مواقع مرتفعة في الشمال الشرقي تحت سيطرتها، لكن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادتها لاحقاً.

وأوضحت أن القوات الروسية تكبدت "خسائر لا تقلّ عما تكبدته خلال المعارك المحتدمة في باخموت" التي سقطت في أيدي القوات الروسية بعد قتال دام أكثر من عشرة أشهر.

واندلعت اشتباكات عنيفة أيضاً حول مدينتَي كوبيانسك وليمان في شمال شرق أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.