احتلت 4 موانٍ تركية مكاناً في قائمة أفضل 100 ميناء في العالم حسب تصنيف مجلة "Lloyd's List" الدورية البريطانية العريقة.

واعتبر وزير المواصلات والبنية التحتية التركية عبد القادر أورال أوغلو، في بيان للوزارة الأحد، أن التصنيف يُظهِر مدى قوة التجارة البحرية لتركيا ومنافستها العالمية.

ولفت إلى أن دخول المواني إلى القائمة يعزّز اقتصاد البلاد والخدمات اللوجستية، إضافة إلى أنه سيكون لها تأثير إيجابي في الصناعة وتعزيز دور تركيا في التجارة العالمية.

وحسب تصنيف عام 2022، جاء ميناء أمبارلي بإسطنبول في المرتبة 74 وميناء قوجه إيلي 89 ومرسين 92 وتكيرداغ 100.

ويشكّل التصنيف الصادر عن المجلة العريقة عاملاً مهمّاً جدّاً للمستثمرين الدوليين لمعرفة مدى القدرات اللوجستية لأي دولة.