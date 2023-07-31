سياسة
2 دقيقة قراءة
4 موانٍ تركية بين أفضل 100 في العالم
احتلت 4 موانٍ تركية مكاناً في قائمة أفضل 100 ميناء في العالم، حسب تصنيف مجلة "Lloyd's List" البريطانية، فيما اعتبر وزير المواصلات والبنية التحتية التركية عبد القادر أورال أوغلو، أن التصنيف يُظهِر مدى قوة التجارة البحرية لتركيا، ومنافستها العالمية.
4 موانٍ تركية بين أفضل 100 في العالم
"التصنيف يُظهِر مدى قوة التجارة البحرية لتركيا ومنافستها العالمية". / صورة: AA
31 يوليو 2023

احتلت 4 موانٍ تركية مكاناً في قائمة أفضل 100 ميناء في العالم حسب تصنيف مجلة "Lloyd's List" الدورية البريطانية العريقة.

واعتبر وزير المواصلات والبنية التحتية التركية عبد القادر أورال أوغلو، في بيان للوزارة الأحد، أن التصنيف يُظهِر مدى قوة التجارة البحرية لتركيا ومنافستها العالمية.

ولفت إلى أن دخول المواني إلى القائمة يعزّز اقتصاد البلاد والخدمات اللوجستية، إضافة إلى أنه سيكون لها تأثير إيجابي في الصناعة وتعزيز دور تركيا في التجارة العالمية.

وحسب تصنيف عام 2022، جاء ميناء أمبارلي بإسطنبول في المرتبة 74 وميناء قوجه إيلي 89 ومرسين 92 وتكيرداغ 100.

ويشكّل التصنيف الصادر عن المجلة العريقة عاملاً مهمّاً جدّاً للمستثمرين الدوليين لمعرفة مدى القدرات اللوجستية لأي دولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us