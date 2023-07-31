سياسة
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السويد: تعاوُن وثيق مع الدنمارك بخصوص استفزازات إحراق المصحف
قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إنهم ينخرطون في حوار وثيق مع الدنمارك في ما يخص "استفزازات إحراق المصحف"، مشيراً إلى امتلاك السويد "تقاليد قوية" حول احترام الأشخاص المنتمين إلى جذور ومعتقدات مختلفة.
السويد: تعاوُن وثيق مع الدنمارك بخصوص استفزازات إحراق المصحف
السويد: تعاوُن وثيق مع الدنمارك بخصوص استفزازات إحراق المصحف. / صورة: AP
31 يوليو 2023

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إنهم ينخرطون في حوار وثيق مع الدنمارك في ما يخص "استفزازات إحراق المصحف".

وأضاف في بيان الأحد أنه تواصل مؤخراً مع رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن في ما يخص ممارسات إحراق المصحف.

وأكد أن استوكهولم وكوبنهاغن تنخرطان في تعاون وثيق إزاء "استفزازات إحراق المصحف".

وأشار إلى امتلاك السويد "تقاليد قوية" حول احترام الأشخاص المنتمين إلى جذور ومعتقدات مختلفة.

والأحد، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في اتصال هاتفي مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، الاعتداءات المستمرة على المصحف الشريف، مشدداً على أنه من غير المقبول تواصل تلك الاعتداءات التي وصفها بالدنيئة.

وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث تمزيق وإحراق نسخ من المصحف الشريف على أيدي يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً.

وقد تبنَّت الأمم المتحدة قراراً يُدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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