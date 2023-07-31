تُعتبر الجولات البحرية في إسطنبول واحدة من أجمل التجارب التي يخوضها زوار المدينة التركية العريقة، ولا تكتمل الرحلة السياحية فيها دون التمتع بمناظرها المائية.

تحيط بإسطنبول مياه البحر من ثلاث جهات، ويقسمها مضيق إسطنبول إلى شطرين في قارّتَي أوروبا وآسيا، ويحدّها البحر الأسود شمالاً وبحر مرمرة جنوباً، وهو ما يجعل المدينة تتمتع بسواحل طويلة جاذبة للسياحة.

وتختلف الجولات البحرية من حيث توقيتها ومدتها ووجهتها ونوع القوارب المستخدمة، فهناك جولات مضيق إسطنبول، وهي من أكثر الجولات رواجاً، إضافة إلى الجولات إلى جزيرة الأميرات و مدينة بورصة وغيرها.

تمتد جولة مضيق إسطنبول بين شطري المدينة لأكثر من ساعتين، وتتيح للزائرين الاطلاع على عوالم المدينة المتنوعة، كما تتيح لهم التمتع بمشاهدة البحر وإطعام طيور النورس التي ترافق السفن جيئة وذهاباً.

متعة وسياحة

يقام خلال الرحلات عديد من الفاعليات، منها نشاطات ترفيهية كحفلات الموسيقى والغناء، والألعاب، إضافة إلى تقديم وجبات من الطعام التركي المميز.

وتحفل السفن التي تنقل السياح بعازفي الموسيقى والرسامين والباعة الجائلين الذين يعرضون سلعاً مختلفة، منها الأدوات المنزلية والمكتبية والموادّ الغذائية، ما يجعل هذه الرحلات وجهة متكاملة للسياحة والتسوق.

وفي بعض السفن مطاعم تقدم وجبات جاهزة وطازجة، وتحتوي على مقاهٍ صغيرة يُقدَّم فيها الشاي والقهوة وغيرهما من المشروبات الساخنة والباردة.

تقام الجولات البحرية بأنواع مختلفة من السفن، فمنذ عقود طويلة يُتنقَّل بين ضفتَي مضيق إسطنبول عبر المواصلات البحرية بمختلف أنواع المراكب والقوارب التي تنتقل يومياً بين القارتين، فضلاً عن التنقل من إسطنبول إلى المدن الأخرى القريبة.

وإلى جانب القوارب الكبيرة، هناك قوارب صغيرة تتسع لعدد محدود من الأشخاص تستأجرها العائلات أو الأصدقاء لأداء نشاطاتهم الخاصة، لا سيما في مواسم العطلات.

مواصلات بحرية

ولا يقتصر استخدام القوارب في إسطنبول على الجولات السياحية، بل هي أيضاً وسيلة نقل بين شطرَي إسطنبول وجزرها، كما تنقل المسافرين إلى المدن الساحلية الأخرى وتختصر المسافات البرية.

وتنتشر مواني الانطلاق في السواحل كافة، لكنها تتركز في منطقتَي أمينونو وقره كوي، وعلى امتداد مضيق إسطنبول في مناطق بشيكطاش وأورتاكوي على الجانب الأوروبي، وأوسكودار وقاضي كوي على الطرف الآسيوي.

وعلى السواحل والمواني المعنية تنشط حركة السياح بكثافة، في مشهد تتراصّ فيه السفن والمراكب فيما تحلّق النوارس في المكان.

ومع جولات المسافرين وقضاء أعمالهم وزيارة السياح مقاصدهم السياحية، تتحول المواصلات البحرية إلى رحلة من ممتعة، كل حسب هدفه ووجهته.