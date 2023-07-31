فرضت دول غرب إفريقيا الأحد حصاراً اقتصادياً على النيجر، معلّقةً "جميع التبادلات التجارية والمالية" معها، وأمهلت الانقلابيين أسبوعاً لإعادة النظام الدستوري إلى الحكم، دون أن تستبعد "استخدام القوة".

تزامناً مع ذلك، تَجمَّع آلاف المتظاهرين تأييداً للعسكريين الانقلابيين أمام سفارة فرنسا في نيامي صباحاً، قبل أن تفرّقهم القنابل المسيلة للدموع.

وحاول البعض اقتحام المبنى في حين انتزع آخرون اللوحة التي تحمل عبارة "سفارة فرنسا في النيجر" وداسوها ووضعوا مكانها علمَي روسيا والنيجر.

وندّدت باريس بالتظاهرة، وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنه "لن يتسامح مع أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها"، مهدداً بأن باريس ستردّ "فوراً وبشدّة".

وفي النيجر حالياً ما بين 500 و600 مواطن فرنسي، لكن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أفادت في تصريح لإذاعة RTL بأنه جرى الاتصال بهم "واتُّخذت إجراءات احترازية"، لكن لم يصدر أمر لهم بالمغادرة.

ويشتد الضغط يوماً بعد يوم على الجنرال عبد الرحمن تياني قائد الحرس الرئاسي الذي يقف وراء الإطاحة بالرئيس محمد بازوم المحتجز منذ أربعة أيام.

ودعا "الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية" الذي ينتمي إليه بازوم إلى تنظيم تظاهرات للمطالبة بالإفراج عنه.

حصار اقتصادي

ولم يعترف كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الإفريقي، والدول الغربية وبينها فرنسا والولايات المتحدة، بـ"السلطات" المنبثقة من الانقلاب، وطالبوا بإعادة الانتظام الدستوري إلى الحكم.

وعقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (التي تضمّ 15 دولة بينها النيجر) قمة استثنائية الأحد في أبوجا برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يترأس المجموعة الإقليمية منذ مطلع الشهر الحالي.

وطلبت المجموعة "الإفراج الفوري" عن الرئيس و"العودة الكاملة إلى النظام الدستوري في جمهورية النيجر"، وفق قرارات صادرة في ختام القمة.

وحذّرت من أنه في حال "عدم تلبية (المطالب) ضمن مهلة أسبوع"، ستتخذ المجموعة "كل الإجراءات الضرورية... وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة".

كما قررت المنظمة الإقليمية "تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية" بين الدول الأعضاء والنيجر.

وفرضت "إيكواس" عقوبات مالية أخرى منها "تجميد أصول المسؤولين العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب".

ورحبت واشنطن "بالقيادة القوية لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في الدفاع عن النظام الدستوري في النيجر"، وفق بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انضمّ فيه إلى الدعوات للإفراج الفوري عن بازوم واستعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً.

وأضاف بلينكن أن "الولايات المتحدة ستظلّ منخرطة بنشاط مع إيكواس وزعماء دول غرب إفريقيا بشأن الخطوات التالية للمحافظة على الديمقراطية التي حققتها النيجر بعد جهد كبير".

لكن رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو صرّح لقناة "فرانس 24" الأحد بأن العقوبات "ستكون كارثة" اقتصادياً واجتماعياً.

وقال تينوبو: "لم يعد الوقت مناسباً لنا لإرسال إشارات إنذار"، وأضاف: "حان وقت التحرّك".

عقوبات غربية

في السياق نفسه فرضت دول أخرى بينها فرنسا التي أعلنت السبت تعليق مساعداتها الإنمائية للنيجر، عقوبات ووجّهَت إنذارات إلى الانقلابيين.

أما الاتحاد الإفريقي فأمهل الانقلابيين الجمعة 15 يوماً "لإعادة السلطة الدستورية".

وأعربت واشنطن عن "دعمها الثابت" لبازوم، مؤكدة أن الانقلاب يهدّد "الشراكة" بين الولايات المتحدة والنيجر.

وتقع النيجر في قلب منطقة الساحل، وهي الحليف الأخير الذي تقيم معه باريس شراكة "قتالية" ضد المسلحين في هذه المنطقة التي تعاني انعدام الاستقرار والهجمات.

وتنشر فرنسا حاليا نحو 1500 عسكري كانوا يعملون حتى الآن بالتعاون مع جيش النيجر.