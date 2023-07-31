سياسة
3 دقيقة قراءة
اغتالهما تنظيم إرهابي أرمني بأثينا.. تركيا تحيي ذكرى دبلوماسي وابنته
أحيت وزارة الخارجية التركية الذكرى 33 لاستشهاد الدبلوماسي غالب أوزمن وابنته نسليهان عام 1980 على أيدي عناصر تنظيم أصالا الإرهابي الأرمني في العاصمة اليونانية أثينا.
اغتالهما تنظيم إرهابي أرمني بأثينا.. تركيا تحيي ذكرى دبلوماسي وابنته
الابنة نسليهان والأب غالب أوزمان استُشهدا على يد إرهابي أرمني. / صورة: وزارة الخارجية التركية
31 يوليو 2023

أحيت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين ذكرى استشهاد الملحق الإداري في السفارة التركية في أثينا غالب أوزمان وابنته نسليهان، على أيدي عناصر تنظيم أصالا الإرهابي الأرمينية عام 1980.

وقالت الخارجية التركية في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: "نستذكر بالرحمة والاحترام ملحقنا الإداري في سفارتنا في أثينا غالب أوزمان وابنته نسليهان أوزمن، اللذين استُشهدا في 31 يوليو/تموز 1980، على يد تنظيم أصالا الإرهابي".

تفاصيل الحادثة

في 3 أغسطس/آب عام 1980، وبعد عودة الدبلوماسي أوزمان وعائلته من نزهة وعشاء خارج منزلهم، هاجم الأسرةَ عنصر تابع لتنظيم أصالا الإرهابي يحمل مسدساً كاتماً للصوت، واقترب من سيارتهم بجوار منزلهم وأطلق عليهم النار.

واستشهد الدبلوماسي أوزمان (40 عاماً) في مكان الحادثة، وابنته نسليهان البالغة (14 عاماً) بعدما أصيبت بجروح خطيرة نتيجة الهجوم المسلح الذي شنّه الإرهابي الأرمني.

في الحادثة نفسها أُصيبت زوجته سيفيل (38 عاماً) وابنهما الأكبر كان البالغ من العمر 17 عاماً، فيما لم يُصَب الابن الأصغر ألبر البالغ من العمر 13 عاماً بأي أذى.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني في ذلك الوقت يورجو راليس عن أسفه للهجوم، واعتقلت الشرطة اليونانية ما يقرب من 100 شخص للاشتباه بصلتهم بالحادثة، لكن لم يتسنَّ تحديد هوية القاتل نفسه، وفق المزاعم.

وبعد مراسم الجنازة التي أقيمت في أثينا في 6 أغسطس/آب، نُقلَت الجثامين إلى أنقرة حيث دُفنوا في مقبرة كارشياكا، فيما تلقت الزوجة سيفيل العلاج لنحو أسبوعين قبل أن تخرج من المستشفى.

وكان الهجوم أول عمل مسلح ضد الأتراك في اليونان، ونفذه تنظيم أصالا المتطرف.

ويقف أصالا وراء مهاجمة أهداف تركية في الخارج بين عامَي 1975 و1985 طالت عدداً من الدبلوماسيين، وانتهى نشاطه في 1994 بعد انشطاره لعدة مجموعات صغيرة افتقرت إلى الدعم.

في ذلك الوقت نفذ التنظيم الإرهابي أكثر من 100 هجوم مسلح على سفارات وممثلي تركيا في 21 دولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us