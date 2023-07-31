سياسة
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تركيا تُدين تفجير باكستان وتؤكّد دعمها إسلام آباد في حربها ضد الإرهاب
أدانت وزارة الخارجية التركية التفجير الإرهابي الذي وقع في شمال غربيّ باكستان، مُعرِبة عن تعازيها للحكومة والشعب الباكستاني في أرواح الضحايا، مؤكدةً دعم تركيا لباكستان "الشقيقة" في حربها ضد الإرهاب.
تركيا تُدين تفجير باكستان وتؤكّد دعمها إسلام آباد في حربها ضد الإرهاب
الخارجية التركية / صورة: AA
31 يوليو 2023

أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها لباكستان حكومة وشعباً في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع الأحد في أثناء تجمُّع سياسي شمال غربي البلاد.

وقال بيان صادر عن الخارجية التركية: "تلقينا بحزن عميق نبأ وقوع عديد من الضحايا جراء انفجار وقع الأحد خلال تجمع سياسي شمال غربي باكستان الصديقة والشقيقة".

وأضاف البيان: "نُدين هذا العمل الإرهابي بأشد العبارات، ونترحم على أرواح الضحايا"، معرباً عن تعازي تركيا لأقارب الضحايا ولباكستان حكومة وشعباً.

وأكّد البيان أن "تركيا ستواصل دعمها باكستان الصديقة والشقيقة في كفاحها ضد الإرهاب".

ووفق الشرطة الباكستانية، انفجرت قنبلة الأحد قبل ساعة من الموعد المقرر لبدء مسيرة في منطقة باجور القبلية، الواقعة بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

ونظّم المسيرة جمعية العلماء الإسلام (JUI)، وهي شريك ائتلافي في الحكومة الباكستانية.

فيما خلّف الانفجار 40 قتيلاً وفق آخر محصلة حسب فيصل كمال المسؤول الصحي بالمنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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