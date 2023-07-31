ارتفعت عائدات السياحة في تركيا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 23.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محققة 12 ملياراً و975 مليوناً و307 آلاف دولار.

وأوضحت هيئة الإحصاء التركية في بيان لها يوم الاثنين حول إحصاءات السياحة خلال الربع الثاني من 2023 أن 14.5% من العائدات كانت من المواطنين المقيمين في الخارج.

وذكر البيان أن 9 مليارات و714 مليوناً و687 ألف دولار أُنفقت بوصفها نفقات شخصية، فيما بلغت نفقات الرحلات السياحية 3 مليارات و260 مليوناً و620 ألف دولار.

​​​​​​أما عدد السياح خلال الفترة المذكورة فارتفع بنسبة 17.2% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، وبلغ 13 مليوناً و995 ألفاً و495 سائحاً.

وفي وقت سابق كشف وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي أن هدفهم للعام الحالي تحقيق 56 مليار دولار من عائدات السياحة.

وذكر أن عدد السياح القادمين إلى تركيا في ازدياد مستمر كل عام.

وأضاف: "نفطنا في الواقع هو السياحة، وهدفنا كبير جداً، نهدف إن شاء الله إلى تحقيق عائدات تبلغ 100 مليار دولار بحلول عام 2028".

واستقبلت تركيا 51 مليوناً و387 ألفاً و513 زائراً خلال 2022، بزيادة بلغت نسبتها 71.07% مقارنة بالعام السابق 2021، حسب بيان لوزارة الثقافة والسياحة التركية مطلع فبراير/شباط الماضي.

وأصبحت تركيا خلال السنوات الأخيرة الوجهة المفضلة للسياح من جميع أنحاء العالم، بفضل طبيعتها المتنوعة ومعالمها التاريخية ومختلف المرافق والخدمات التي توفرها لزائريها.