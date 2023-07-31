كان لارتفاع درجات الحرارة في العالم تداعيات خطيرة على القطبين الجنوبي والشمالي، وبرزت بسبب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ، واحدة من أكثر الظواهر إثارة للقلق وهي زيادة الانهيارات الثلجية التي يقول خبراء إنه من الصعب معرفة ما إذا كانت تغيرات طبيعية أم بشرية أو مزيجاً من الاثنتين، حسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.

وبالتزامن مع ذلك، أصبح القطبان ساحات لمعركة ضارية لاستكشاف الموارد الطبيعية والسيطرة عليها، فضلاً عن السيطرة على الممرات التجارية التي نشأت نتيجة لذوبان الجليد في الشمال. وهو الأمر الذي صاعد بدوره حدة التوترات المستمرة بين القوى العظمى بسبب الندرة المتزايدة للموارد الطبيعية من جهة، ومساعي التحكم بطرق التجارة الجديدة التي ستربط آسيا بأوروبا من جهة أخرى.

الاحترار وتداعياته المقلقة على القطبين

تعد زيادة وتيرة وشدة الانهيارات الجليدية واحدة من أكثر النتائج إثارةً للقلق من ارتفاع درجة حرارة المناخ في المناطق القطبية، وقد تسبب الاحترار العالمي في تراجع سريع للجليد والأنهار الجليدية في القطب الشمالي والمنطقة القطبية الجنوبية، وأصبحت معه الانهيارات الثلجية أكثر شيوعاً بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغير ظروف الجليد.

وسيكون لفقدان الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية تأثيرات كبيرة، وهي تأثيرات يسردها الدكتور أريان بوريش، عالم المناخ بجامعة موناش والخبير في الجليد البحري في القارة.

بالإضافة إلى أن فقدان الجليد يعني أن كمية أقل من طاقة الشمس تنعكس مرة أخرى في الفضاء، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة المحيط، يؤثر الجليد البحري في القطب الجنوبي أيضاً على الطريقة التي يوزع بها المحيط الأكسجين والمغذيات في جميع أنحاء العالم.

كما يشير بوريش إلى أن الجليد البحري يحمي أيضاً الجليد المرتبط بالأرض عن طريق عزل الأمواج. وقال "بدونها، تتكسر الأمواج على الرفوف الجليدية وتتسبب في تفككها بشكل أسرع. بعد ذلك يمكن للغطاء الجليدي أن ينزلق إلى المحيط بشكل أسرع، مما يرفع مستوى سطح البحر على مستوى العالم".

"صراع الجليد"

أدت المكاسب الاقتصادية المحتملة في القطبين، إلى جانب الرغبة في تأكيد الهيمنة، إلى تأجيج التوترات والنزاعات الإقليمية، ما زاد من تعقيد القضية المعقدة بالفعل المتعلقة بتغير المناخ وإدارة الموارد. إذ لا تهدد النزاعات على الموارد الطبيعية استقرار العلاقات الدولية فحسب، بل قد يكون لها أيضاً عواقب بيئية وخيمة، حيث يمكن أن يؤدي الاستغلال غير المستدام لهذه الموارد إلى أضرار بيئية لا رجعة فيها، وتسريع آثار تغير المناخ، وفق خبراء.

وسعت روسيا منذ فترة طويلة إلى الهيمنة الاقتصادية والعسكرية على طول السواحل الشمالية للقطب الشمالي، حيث يمكن أن تسيطر على ما قيمته 35 تريليون دولار من النفط والغاز الطبيعي غير المستغلين، وفقاً لتقرير نشرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وبينما تشق الصين هي الأخرى طريقها إلى القطب الشمالي، إذ أعلنت قبل سنوات عن طموحاتها لتطوير "طريق الحرير القطبي" عبر المنطقة، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى فتح ممرات بحرية وفرص اقتصادية جديدة في الجزء العلوي من العالم، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز وجودها في القطب الشمالي من خلال زيادة عدد كاسحات الجليد القطبية وتتبع ومراقبة تحركات كلّ من روسيا والصين عبر الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار.

ومع ذلك، لا يتوقع المسؤولون العسكريون الأمريكيون أن تنشر بكين قوات عسكرية واسعة في القطب الشمالي، وقالوا إن الصين تشارك الأقمار الصناعية والمعلومات الإلكترونية من المنطقة مع موسكو، حسب الصحيفة الأمريكية.

وتمتلك روسيا ثلاثين كاسحة جليد- سفن مصممة خصيصاً للتنقل عبر المياه الجليدية- في المنطقة، مقارنةً بكاسحة الجليد الأمريكية الوحيدة التي تمركزت فقط لجزء من العام.

هل نشهد "حرباً باردة" في القطب الشمالي؟

في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء المناخ أن يكون صيف القطب الشمالي خالياً من الجليد البحري في وقت أقرب مما كان متوقعاً، وصف خبراء السياسة تنافس كل من روسيا والصين والولايات المتحدة على النفوذ والسيطرة في القطب المتجمد الشمالي بأنه "حرب باردة جديدة" في جزء من العالم بارد تماماً هذه المرة.

ويشير خبراء تحدثوا لـ وول ستريت جورنال إلى أن الشراكة الأمنية بين روسيا والصين هدفها في المقام الأول تعزيز التجارة على طريق القطب الغني بالطاقة، إذ يتسبب ذوبان الجليد في فتح ممرات شحن جديدة وقصيرة تربط بين مواني شرق آسيا وأوروبا متجاوزةً المحيطات الجنوبية وقناة السويس.

وبينما تجادل روسيا بأحقيتها لإدارة طريق البحر الشمالي- المسار الذي يمتد على طول الحدود البحرية بين المياه الروسية والأمريكية غرب ألاسكا، والقريب من شواطئ الولايات المتحدة وكندا وحلفاء آخرين في الناتو- بموجب اتفاقية القطب الشمالي، ترفض الولايات المتحدة مثل هذه المطالب، إذ قال روجر ويكر، أكبر جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "لقد أوضح كل من الرئيسين الروسي والصيني أن منطقة الشمال العليا هي مفتاح مصالحهم الاستراتيجية، ومن الضروري أن تمنعهم الولايات المتحدة وحلفاؤنا من السيطرة على هذه المنطقة".