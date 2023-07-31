أغلق الجيش اللبناني، الاثنين، جميع مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين (جنوب لبنان) بعد تجدد الاشتباكات داخله وارتفاع حصيلة القتلى إلى 9 أشخاص.

ومنذ السبت تدور في المخيم اشتباكات بين مجموعات إسلامية وقوات الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لحركة فتح، وفقاً لوكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.

وأغلق الجيش اللبناني جميع مداخل المخيم الواقع بمدينة صيدا جنوب البلاد بعد تجدد الاشتباكات.

وحتى مساء الأحد ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات إلى 9 قتلى، بينهم القيادي في فتح أبو أشرف العرموشي و3 من مرافقيه، إثر تعرضهم لكمين بحي البساتين داخل المخيم، وفقاً للوكالة.

وقال مصدر فلسطيني لوكالة الأناضول إن "اجتماعاً سيُعقد بين مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين في مكتب النائب (بالبرلمان) عن مدينة صيدا أسامة سعد، ظُهر الاثنين، لبحث سبل تثبيت الهدنة داخل المخيم".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ"ارتفاع وتيرة الاشتباكات داخل المخيم، إذ تُستخدم أسلحة ثقيلة فيما تُسمع أصوات الاشتباكات في أرجاء صيدا وضواحيها".

ومساء الأحد، عقد سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور لقاء في مستشفى الهمشري بصيدا (تابع للهلال الأحمر الفلسطيني) مع أمين سر فصائل منظمة التحرير فتحي أبو العرادات ورئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني باسل الحسن.​​​​​​​

وقال أبو العرادات، وفق بيان صدر عن السفارة الفلسطينية تعقيباً على زيارة السفير لصيدا: "اتُّخِذ قرار حازم بوقف إطلاق النار في اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وجرى التوافق على تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية من أجل تسليم القتلة إلى العدالة اللبنانية".

واندلعت الاشتباكات السبت عقب عملية إطلاق نار استهدفت الناشط الإسلامي محمود أبو قتادة، ما أدى إلى جرحه.

​​​​​​​وكانت المؤسسات الرسمية والجامعات داخل مدينة صيدا قد أعلنت توقفها عن العمل بسبب الاشتباكات.

ومن وقت إلى آخر تتكرر اشتباكات مماثلة في عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي يضم نحو 50 ألف لاجئ مسجل لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ويبلغ إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيماً يخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية.