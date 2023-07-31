سياسة
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إنقاذ 45 مهاجراً غير نظامي دفعتهم اليونان إلى المياه الإقليمية التركية
تمكّنت قوات خفر السواحل التركية من إنقاذ 45 مهاجراً يحملون الجنسية الأفغانية، أعادتهم اليونان قبالة شواطئ قضاء أيفاجيك في ولاية جناق قلعة.
إنقاذ 45 مهاجراً غير نظامي دفعتهم اليونان إلى المياه الإقليمية التركية
 فرق خفر السواحل التركية تنقذ 45 مهاجراً غير نظامي دفعهم الجانب اليوناني إلى المياه الإقليمية  / صورة أرشيفية: AA
31 يوليو 2023

أنقذت فرق خفر السواحل التركية 45 مهاجراً غير نظامي دفعهم الجانب اليوناني إلى المياه الإقليمية لتركيا.

ورصدت فرق خفر السواحل قارباً مطاطياً قبالة شواطئ قضاء أيفاجيك في ولاية جناق قلعة.

ووُجِّه زورق لخفر السواحل إلى موقع القارب الذي تبين أن العناصر اليونانية دفعته إلى المياه الإقليمية التركية.

وتبين أن المهاجرين يحملون الجنسية الأفغانية، وأُحيلوا إلى مركز إعادة الأجانب في أيفاجيك.

في سياق متصل ضبطت فرق حرس الحدود والدرك التركية 32 مهاجراً غير نظامي بولاية أدرنة الحدودية مع اليونان وبلغاريا.

وأحيل المهاجرون الذين يحملون جنسيات سوريا وأفغانستان وفلسطين وإيران والجزائر والمغرب إلى مديرية الهجرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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