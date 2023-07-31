سياسة
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وزير تركي: نسعى لإبرام اتفاق مع الرياض في مجال الطاقة
قال وزير الطاقة التركي إن بلاده تهدف لتأسيس "تعاون مهم" مع السعودية في مجال الطاقة، مبيناً أنهم قد يبرمون اتفاقاً مهماً بين أنقرة والرياض بهذا الشأن. وأفاد بأن تركيا تطمح لتطوير تعاونها الإقليمي مع بلدان المنطقة في الطاقة الكهربائية والغاز بشكل خاص.
وزير تركي: نسعى لإبرام اتفاق مع الرياض في مجال الطاقة
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار يؤكد أن الدول الخليجية تولي أهمية كبيرة للاستثمار في تركيا. / صورة: AA
31 يوليو 2023

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تهدف لتأسيس "تعاون مهم" مع السعودية في مجال الطاقة، مبيّناً أنهم قد يُبرمون اتفاقاً مهماً بين أنقرة والرياض في هذا الخصوص.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الاثنين، خلال حوار مع قناة تلفزيونية محلية.

وأضاف الوزير التركي أن الدول الخليجية تولي أهمية كبيرة للاستثمار في تركيا، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة.

وأكّد أنهم يهدفون لتأسيس "تعاون مهم" مع السعودية في مجال الطاقة.

وأوضح أن حجم هذا التعاون غير محدد بعد، إلا "أننا ندرك أن السعودية مهتمة بمشروع طاقة متجددة بحجم 4-5 آلاف ميغاواط".

وأفاد بأن تركيا تطمح إلى تطوير تعاونها الإقليمي مع بلدان المنطقة في مجال الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي بشكل خاص، مبيناً أن الجانبين السعودي والإماراتي لديهم رغبات ومطالب للاستثمار في هذه المجالات.

وفي سياق متصل، تطرّق الوزير التركي إلى الاتفاقيات التي أبرمتها بلاده مع الإمارات خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة إلى أبو ظبي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 50.7 مليار دولار.

وكشف عن أن 29.7 مليار دولار من هذه الاتفاقيات، متعلقة بمشاريع الطاقة، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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