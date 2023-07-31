قدّر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي بأن احتمالية الحرب مع منظمة حزب الله اللبنانية هي الأعلى منذ عام 2006.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الاثنين، عن مسؤولين أمنيين وضباط بالجيش الإسرائيلي، لم تسمّهم: "أن خطر اندلاع حرب مع حزب الله عبر الحدود الشمالية، هو الأعلى منذ نهاية حرب لبنان الثانية في عام 2006."

وأضافت: "يشعر المسؤولون العسكريون بالقلق من أن الأمين العام لمنظمة حزب الله حسن نصر الله يدرك الضعف الإسرائيلي وسط الاحتجاجات على التشريعات القضائية وقد يختبر صبر الجيش على الرغم من خطر نشوب صراع شامل".

وتابعت: "أُطلع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المخاوف في اجتماع عقد لمناقشة تزايد التوتر مع المنظمة المدعومة من إيران".

وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد مساء يوم الأحد جلسة استثنائية لمناقشة التوتر على الحدود الشمالية، شارك فيها وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار ورئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي ومسؤولون أمنيون آخرون.

وتابعت أن " مكتب رئيس الوزراء أجرى تقييماً للوضع فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة على الحدود مع لبنان، وافق على التوصيات ومسارات العمل التي اقترحت للتعامل مع الوضع شمالاً.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه "على الرغم من التوترات المتصاعدة، لا يزال مسؤولو المخابرات العسكرية يعتقدون أن نصر الله لم يكن مهتماً ببدء حرب، لكنه، لأول مرة منذ 17 عاماً، على استعداد لاختبار صبر إسرائيل، وإذا لزم الأمر، الانخراط في جولة من القتال لمدة أيام يمكن أن تخرج بسهولة عن السيطرة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "كان هذا هو جوهر الإحاطة التي تلقاها نتنياهو يوم الأحد".

وقالت: "حتى لو لم تكن الحرب وشيكة، فإن التحذيرات التي عُبِّر عنها في رسائل بعث بها ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي حول تداعيات الدفع التشريعي للحكومة لتغيير النظام القضائي الإسرائيلي، لا تترك مجالاً للشك: يرى نصر الله أن إسرائيل قد أضعفتها الصراعات الداخلية وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي 11 يوليو/تموز الجاري، أعلن لبنان تقديمه شكوى لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة الغجر الحدودية.