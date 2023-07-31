سياسة
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هبوط الأسهم بمنطقة اليورو وتوقعات بإبقاء البنك المركزي الأوروبي على الفائدة
هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، لكنه بدا متّجهاً لتسجيل مكاسب للشهر الثاني على التوالي، ويأتي ذلك مع تراجع الأسهم الأوروبية ما يدعم على الأرجح التوقعات بإبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة من دون تغيير.
هبوط الأسهم بمنطقة اليورو وتوقعات بإبقاء البنك المركزي الأوروبي على الفائدة
تراجع الأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو / صورة: Reuters
31 يوليو 2023

تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، قبيل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر تباطؤ التضخم في منطقة اليورو في يوليو/تموز، ما يدعم على الأرجح التوقعات بإبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة من دون تغيير في سبتمبر/أيلول.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، لكنه بدا متّجهاً لتسجيل مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

وجاء هبوط المؤشر متأثراً بتراجع سهم هاينكن 4.8% بعد أن خفضت ثانية أكبر شركات تصنيع الجعة في العالم من حيث القيمة التوقعات لنمو أرباح عام 2023 بعد أن أدّى تباطؤ اقتصادي في فيتنام إلى خفض أرباح النصف الأول بأكثر من المتوقع.

ومن المتوقع أن تظهر القراءة الأولية للتضخم في منطقة اليورو، والمقرر صدورها الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، أن زيادة الأسعار تباطأت إلى 5.3% في يوليو من 5.5% قبل عام.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي الأسبوع الماضي، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام وقف الزيادات في سبتمبر، على الرغم من أن التضخم الأساسي يبدو أكثر ثباتاً مما كان يُعتقد سابقاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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