سياسة
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متقدماً على شارل ديغول.. مطار إسطنبول الأول أوروبياً بعدد الرحلات اليومية
احتل مطار إسطنبول المرتبة الأولى على مستوى أوروبا من حيث عدد الرحلات اليومية وفقاً لتقرير المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يورو كونترول".
متقدماً على شارل ديغول.. مطار إسطنبول الأول أوروبياً بعدد الرحلات اليومية
بلغ متوسط عدد الرحلات في مطار إسطنبول 1472 رحلة يومياً ٢ / صورة: AA
31 يوليو 2023

تصدّر مطار إسطنبول الدولي قائمة مطارات أوروبا من حيث عدد الرحلات​​​​​​​ خلال الفترة بين 17–23 يوليو/تموز الجاري.

ووفقاً لتقرير المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يورو كونترول"، بلغ متوسط عدد الرحلات في مطار إسطنبول 1472 رحلة يومياً.

وجاء بعد المطار التركي في المعدل اليومي لرحلات الطيران، مطار شارل ديغول في فرنسا بـ1385 رحلة يومية، ثم مطار فرانكفورت بـ1339 رحلة.

وأُنشئ مطار إسطنبول على مساحة 76.5 مليون متر مربع، وشارك في تشييده نحو 10 آلاف عامل، ومن المقرر إتمام بناء المراحل الأخرى منه بحلول عام2025 .

ويتكون المطار الجديد من 6 مدارج، وتصل قدرته الاستيعابية إلى 500 طائرة، وهو مزوّد بمرآب مفتوح وآخر مغلق يتسعان لنحو 70 ألف سيارة.

ومن المقرر أن تصل القدرة الاستيعابية بعد انتهاء جميع مراحل المطار، 200 مليون مسافر سنوياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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