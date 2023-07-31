تجدّدت الاشتباكات في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، رغم اتفاق الهدنة الذي توصل إليه مسؤولون لبنانيون وممثلون عن الفصائل الفلسطينية في المخيم، الاثنين.

وقال مراسل الأناضول، إن الاشتباكات في المخيم "مستمرة بشكل عنيف، وتفاقمت حدتها واتسع نطاقها، على الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين".

وجاء ذلك عقب إعلان النائب في البرلمان اللبناني عن مدينة صيدا، أسامة سعد، في مؤتمر صحفي، التوصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل الفلسطينية في المخيم، على "وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، وسحب جميع المسلحين".

وارتفعت، الاثنين، حصيلة الاشتباكات المسلحة بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان إلى 11 قتلى و40 جريحاً.

ومنذ السبت، تدور في المخيم اشتباكات بين مجموعات إسلامية وقوات الأمن التابعة لحركة "فتح" عقب عملية إطلاق نار استهدفت الناشط الإسلامي محمود أبو قتادة ما أدّى إلى جرحه، وفقاً لوكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.

وقال غسان صيص، رئيس الجمعية الطبية الإسلامية في صيدا (أهلية)، الاثنين، إن "عدد الضحايا داخل مخيم عين الحلوة وصل إلى 51 بينهم 11 قتلى و40 جريحاً جراء الاشتباكات المستمر منذ السبت".

وأفاد صيص في اتصال مع الأناضول بأن "الجمعية تعمل على الأرض منذ اليوم الأول للاشتباكات، وتمكنت من إجلاء 6 حالات مرضية من داخل المخيم لمتابعة علاجها في مستشفيات في مدينة صيدا".

من جانبه، أقفل الجيش اللبناني "جميع الطرقات المجاورة للمخيم بسبب تساقط القذائف والرصاص الطائش على المارة خارج المخيم".

وتحدثت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن "سقوط قذيفة صاروخية في سوق خضار صيدا جنوبي المدينة، واقتصرت أضرارها على الماديات"، مشيرة إلى "حركة نزوح كثيفة لأهالي المخيم إلى خارجه وتحديداً إلى المناطق المجاورة في مدينة صيدا".

وأوضحت أن "الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة لليوم الثالث على التوالي شلّت مراكز العمل والمؤسسات والمدارس والجامعات في مدينة صيدا".

وفي وقت سابق الاثنين، أغلق الجيش اللبناني جميع مداخل مخيم عين الحلوة بعد تجدّد الاشتباكات داخله.

ومن وقت إلى آخر تتكرر اشتباكات مماثلة في عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان من حيث عدد السكان تأسس عام 1948، إذ يضم نحو 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تقدّر إحصاءات غير رسمية سكان المخيم بما يزيد على 70 ألف نسمة على مساحة محدودة.

ويبلغ إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيماً تخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية.