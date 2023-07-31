شهدت الدنمارك والسويد، الاثنين، اعتداءات جديدة استهدفت نسخاً من المصحف الشريف، في استمرار لسلسلة ممارسات حرق المصحف في البلدين الأوروبيين خلال الفترة الماضية.

ففي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، أحرق أعضاء مجموعة "الوطنيون الدنماركيون" القومية والمعادية للإسلام نسخاً من المصحف أمام مبنى السفارة السعودية.

كما رفع أعضاء المجموعة لافتات مسيئة للإسلام، تزامناً مع نشر هذه الممارسات على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

الاعتداء الذي جرى بحماية من قوات الأمن، شهد أيضاً دوس أحد المعتدين بحذائه على المصحف الشريف.

وذكرت المجموعة في إعلانها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنها تعتزم حرق المصحف أمام مبنى السفارة العراقية أيضاً.

وفي السويد، طالب المتطرف سلوان موميكا، بحظر الدين الإسلامي في البلاد، وذلك خلال حرقه وتدنيسه لنسخة من المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان.

وفي الأثناء، احتجت مجموعة من الأشخاص على تصرف "موميكا" عبر ترديد عبارات التكبير، ورفع العلم العراقي والمصحف الشريف.

وفي السياق، أفادت الشرطة السويدية أن سلوان موميكا وسلوان نجم، تقدما بطلب إليها للحصول على إذن بحرق المصحف الشريف أمام جامع تركي في العاصمة استوكهولم، ومبنى السفارة الإيرانية.

وأضافت الشرطة السويدية، أن طلبات الإذن هذه تنتظر البت فيها.

وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من دولة عربية.

وفي 26 يوليو/تموز الجاري، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.