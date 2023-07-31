أقامت عائلات موظفي إغاثة وجنود أمريكيين، قُتلوا أو أصيبوا على أيدي تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية لصناعة الإسمنت بسبب مدفوعات قدمتها للتنظيمين.

وأصبحت لافارج العام الماضي أول شركة في التاريخ الأمريكي تُدان بدفع رشاوى لتنظيم إرهابي أجنبي بعد أن اعترفت بالدفع للتنظيمين للسماح لها بمواصلة العمل في سوريا.

ووافقت لافارج، التي استحوذت عليها شركة هولسيم المدرجة في بورصة سويسرا في عام 2015، على دفع 778 مليون دولار في صورة غرامات ومصادرة أموال في إطار اتفاق أقرت بموجبه بالذنب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء في وثيقة أودعت، الخميس الماضي، في محكمة الدائرة الشرقية الجزائية في نيويورك أن الشركة الفرنسية دفعت قرابة ستة ملايين دولار لتنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين في سوريا.

وقالت الوثيقة "مدفوعات المدعى عليهم ساعدت في الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدعين وأفراد عائلاتهم".

وتضم الدعوى، التي يسعى المدعون فيها إلى الحصول على تعويضات نظير الأضرار التي لحقت بهم وتعويضات جزائية، رئيس الشركة السابق برونو لافون ومديرين تنفيذيين آخرين إلى جانب شركة لافارج.

وجاء في الوثيقة "بقبولها إقرار لافارج بالذنب العام الماضي، وجدت المحكمة أن جريمة (الشركة) أثرت في ضحايا الأعمال الإرهابية".

وأضافت "وكما أن لافارج مذنبة بارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإنها مسؤولة مدنياً بموجب القانون نفسه عن ضحايا مؤامرتها الإجرامية".

وقالت لافارج، الجمعة، إنه لم تُبلغ رسمياً بالدعوى وبالتالي لن تعلق عليها.

ويشمل المدعون عائلات صحفيين وعسكريين أمريكيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لجبهة النصرة وتنظيم داعش الإرهابيين في سوريا والعراق وأماكن أخرى.

ومن بين هؤلاء عائلة كايلا مولر، وهي موظفة إغاثة أمريكية تعرضت للاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى عائلات الصحفيين ستيفن سوتلوف وجي مس فولي اللذين ذبحهما تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014 وصور هذه العملية.

وتضم الدعوى أيضاً عائلات عشرة عسكريين أمريكيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق والنيجر.

وجاء في الوثيقة "دعم لافارج لتنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين كان كبيراً. كانت تُشغل مصنع إسمنت يدر أرباحاً في شمال سوريا، وقررت أن رشوة الإرهابيين السوريين هي أفضل طريقة لحماية أرباحها من المصنع".

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وكان فيلم وثائقي تركي سلط الضوء على علاقات مشبوهة للاستخبارات الفرنسية وشركة "لافارج" عملاق صناعة الإسمنت بفرنسا بتنظيمَي PKK وداعش الإرهابيين في سوريا.

الوثائقي جاء بعنوان "المصنع" وبُثّ على قنوات شبكة TRT، وهو من إنتاج قناة TRTWORLD.

ومن خلال وثائق وشهود عيان كشف الفيلم عن دفع عملاق صناعة الإسمنت المقربة من الحكومة الفرنسية عشرات الملايين من الدولارات للتنظيمين المذكورين في أثناء عملها في سوريا.

وأوضح أن دفع هذه المبالغ جاء نظير السماح باستمرار عمل الشركة الفرنسية التي كان مصنعها على بعد 50 كم جنوبي مدينة "عين العرب" في سوريا، لافتاً إلى أن ذلك كان يجري بعلم من الاستخبارات الفرنسية.

ومن خلال وثيقة خاصة بالشركة ويعود تاريخها لعام 2011، ثبت أنها دفعت ملايين الدولارات لتنظيم PKK الإرهابي إما تحت اسم تبرعات وضرائب، وإما مقابل إطلاق سراح عمال لها.

مراسلات إلكترونية خاصة بمديرَي الشركة توصلت إليها TRT كشفت عن دفع "لافارج" بين عامَي 2013-2014 عشرات آلاف اليوروهات لداعش الإرهابي شهرياً لمواصلة نشاطه في البلاد.

كما كشفت المراسلات نفسها عن أن الشركة كانت تشتري نفطاً خاماً بملايين الدولارات من التنظيم الإرهابي الذي كان يسيطر على آبار النفط بسوريا.

الفيلم الوثائقي أوضح كذلك أن فرنسا كانت تدعم تلك العلاقات المشبوهة للشركة، لافتاً إلى أن وزير خارجيتها آنذاك لوران فابيوس كان أشار على نائب رئيس "لافارج" كريستيان هيرولت في تلك الفترة بضرورة بقاء الشركة في سوريا.

وبيّن الفيلم كذلك أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي كان قد عقد مباحثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد حول دخول الشركة السوق السورية.