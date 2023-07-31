سياسة
2 دقيقة قراءة
تنظيم داعش الإرهابي يتبنّى تفجير باكستان وعدد القتلى يرتفع إلى 54
أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تفجير انتحاري استهدف تجمعاً سياسياً في باكستان، بينما ارتفع عدد القتلى إلى 54. وهجوم الأمس هو الأكثر دموية بين الهجمات التي استهدفت تجمعات سياسية منذ الحملات الانتخابية في 2018.
تنظيم داعش الإرهابي يتبنّى تفجير باكستان وعدد القتلى يرتفع إلى 54
هجوم الأحد هو الأكثر دموية بين الهجمات التي استهدفت تجمعات سياسية منذ الحملات الانتخابية في 2018. / صورة: AFP
31 يوليو 2023

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الاثنين، مسؤوليته عن تفجير انتحاري استهدف تجمعاً سياسياً في شمال غرب باكستان الذي تسيطر عليه جماعة دينية متحالفة مع الحكومة، بينما ارتفع عدد القتلى إلى 54، بحسب بيان للشرطة.

وهاجم منفذ الهجوم حشداً، الأحد، لحزب جمعية علماء الإسلام، يندد بالذين يسعون للإطاحة بالحكومة الباكستانية.

ويزيد هذا الهجوم، الذي وقع في منطقة باجور قرب الحدود مع أفغانستان، من المخاوف الأمنية قبل إجراء الانتخابات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأصدر تنظيم داعش الإرهابي بياناً عبر قناته على تيليغرام الاثنين، أعلن فيه مسؤوليته عن التفجير.

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم: "الهجوم يأتي في السياق الطبيعي للحرب المستمرة التي تشنها الدولة الإسلامية ضد الديمقراطية بصفتها نظاماً معادياً للإسلام الحنيف ومصادماً لشريعته".

وندّد رئيس الوزراء شهباز شريف بالانفجار ووصفه بأنه هجوم على العملية الديمقراطية.

وقُتل أكثر من 100 شخص في انفجار استهدف مسجداً في بيشاور في يناير/كانون الثاني وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنه.

لكن هجوم أمس الأحد هو الأكثر دموية بين الهجمات التي استهدفت تجمعات سياسية منذ الحملات الانتخابية في 2018.

وكانت حركة طالبان الباكستانية والجماعات المرتبطة بها مسؤولة عن معظم الهجمات التي وقعت في البلاد خلال الشهور القليلة الماضية، لكن الحركة نأت بنفسها عن هجوم أمس الأحد، واستنكره المتحدث باسمها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us