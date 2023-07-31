سياسة
2 دقيقة قراءة
إيران: استئناف الاتفاق النووي مرتبط بالتزام الطرف المقابل
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن مصالحها الوطنية هي الدافع لاستمرار المفاوضات النووية وليس الثقة بالولايات المتحدة، مضيفةً أن التزام إيران بالاتفاق النووي مرتبط بالتزام الطرف المقابل.
إيران: استئناف الاتفاق النووي مرتبط بالتزام الطرف المقابل
الكنعاني يؤكد أن طهران "تخوض الحوار ليس انطلاقاً من الثقة بالحكومة الأمريكية بل انطلاق من مصلحتها الوطنية" / صورة: AA
31 يوليو 2023

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن "مصلحتنا الوطنية وليست الثقة هي أساس مفاوضاتنا النووية مع الولايات المتحدة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، أن "الاتفاق النووي لم يكن نتاجاً لثقتنا بالولايات المتحدة، وعودتنا إليه مرتبطة بعودتهم لالتزاماتهم"، حسب وكالة "إرنا" المحلية.

وأضاف كنعاني أن بلاده تتابع المفاوضات النووية مع واشنطن استناداً إلى مصالحها الوطنية ومصالح شعبها.

وأشار المتحدث إلى أن "أداء الحكومة الأمريكية بعد توقيع الاتفاق النووي لم يبعث على الثقة، ولا سيما خلال المتابعة الدبلوماسية لإلغاء الحظر، والعودة المسؤولة والملتزمة للأطراف كافة، وخاصة واشنطن إلى الاتفاق النووي".

وأردف أن "بلاده تخوض الحوار ليس انطلاقاً من الثقة بالحكومة الأمريكية، بل انطلاق من مصلحتها الوطنية والبنود الواردة في الاتفاق النووي".

وأوضح كنعاني أن "استئناف بلاده لتنفيذ الاتفاق النووي مرتبط بالتزام الطرف المقابل (الولايات المتحدة) بشكل جاد ببنوده".

واختتم كنعاني حديثه قائلاً: إن "الجانب الإيراني أثبت عملياً التزامه بالاتفاق وتصرّفه بمسؤولية لتنفيذه".

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو/أيار 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us