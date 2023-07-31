قرّرت منظمة التعاون الإسلامي، مساء الاثنين، إرسال وفد إلى الاتحاد الأوروبي للتعبير عن رفض حرق المصحف، ودعت الدول الأعضاء في المنظمة، إلى اتخاذ قرارات تجاه البلدان التي يُدنّس المصحف فيها بما فيها السويد والدنمارك.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، في ختام اجتماع وزاري طارئ للدول الأعضاء عن بُعد، رفضاً لتكرار وقائع حرق المصحف، التي سمحت السويد والدنمارك بها مؤخراً.

وقالت المنظمة في البيان الختامي، إنها "تُدين بشدة تكرار الاعتداءات السافرة على حرمة وقدسية المصحف الشريف التي كان آخرها في 20 يوليو (تموز) الجاري في مدينة استوكهولم، السويدية، و24 من الشهر ذاته في مدينة كوبنهاغن الدنماركية، دون اتخاذ تلك الدول ما يمنعها".

وأضافت أنها قررت "إرسال وفد لحث مفوضية الاتحاد الأوروبي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك العمل الإجرامي تحت ذريعة حرية التعبير".

وأهابت بـ"الدول الأعضاء النظر في اتخاذ ما تراه مناسباً في علاقاتها مع البلدان التي يجري فيها تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم، بما في ذلك السويد والدنمارك".

كما حثّت المنظمة على اتخاذ "قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسي بما في ذلك استدعاء سفرائها لدى السويد والدنمارك للتشاور، أو الاقتصادي أو الثقافي أو غيره، وذلك للتعبير عن رفضها الإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية".

ودعت إلى "عقد اجتماع عادي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حول الإسلاموفوبيا، لإجراء تقييم معمَّق للاعتداءات المشينة ضد المسلمين والرموز الإسلامية المقدسة، بما في ذلك تدنيس نسخ من المصحف".

كما طالبت بـ"اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة تجاه خطاب الكراهية والمحتوى العدواني، اللذين بإمكانهما الإساءة إلى المعتقدات الدينية للشعو ب والمس بمؤسساتها وكتبها المقدسة ورموزها الدينية".

وطالبت المنظمة، الأممَ المتحدة بتعيين مقرر خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وشدد الكثير من الوزراء في الاجتماع على فكرة الاتصال بالدول الغربية والمنظمات الدولية خصوصاً أوروبا لمتابعة الموضوع.

من جهتها، أكدت تركيا، وهي عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والمفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، والتي شاركت في الاجتماع ممثَّلةً بوزير خارجيتها هاكان فيدان... أنها ستبذل قصارى جهدها لمتابعة الإجراءات في هذا الصدد مع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، ومتابعة تنفيذها من البلدان التي تُرتكب فيها جرائم الكراهية ضد الإسلام.

وتكرّرت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من دولة عربية.

وفي 26 يوليو/تموز الجاري، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يُدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، بوصفها انتهاكاً للقانون الدولي.