قال الجيش الروسي ومسؤولون في العاصمة الروسية موسكو إن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت عدداً من الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لكن إحدى الطائرات أفلتت من الدفاعات وضربت مرة أخرى مبنىً شاهقاً كان استُهدف في وقت سابق خلال الأسبوع المنصرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تليغرام إن قواتها "أحبطت هجوماً إرهابياً لنظام كييف"، وأسقطت طائرتين مسيرتين في الضواحي الواقعة إلى الغرب من وسط المدينة.

وقالت الوزارة في إشارة إلى مركز تجاري بالعاصمة: "أصيبت طائرة مسيرة أخرى بأجهزة إلكترونية لا سلكية، وعندما خرجت عن السيطرة تحطمت في منطقة مجمع المباني غير السكنية في موسكفا سيتي".

وفي وقت سابق قال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن إحدى الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة وصلت إلى نفس البرج في مجمع موسكفا سيتي الذي أصيب في وقت سابق خلال الأسبوع المنصرم.

وكتب سوبيانين على تليغرام: "وصلت واحدة من هذه الطائرات إلى نفس البرج في مجمع موسكفا سيتي الذي أصيب في السابق. تضررت الواجهة في الطابق الحادي والعشرين، وتحطم الزجاج على مساحة تزيد على 150 متراً مربعاً".

وأضاف: "لا معلومات عن سقوط ضحايا"، مشيراً إلى أن خدمات الطوارئ كانت في موقع الهجوم.

وذكرت روسيا الأحد أنها أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت العاصمة في هجوم أدى إلى تضرر برجين تجاريين في حي الأعمال "موسكو-سيتي" وسط مدينة موسكو.

وبعد وقت قصير على الهجوم أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" عن إغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو لفترة وجيزة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

ونقلت تاس عن خدمات الطوارئ أنه "أُغلقَ مطار فنوكوفو لفترة مؤقتة أمام المسافرين الوافدين والمغادرين وتحويل الطائرات إلى مطارات أخرى"، قبل أن تورد لاحقاً أن المطار استأنف عمله طبيعياً.

ونادراً ما كانت موسكو الواقعة على بعد 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية مستهدفة منذ بدء النزاع في أوكرانيا، إلى أن وقعت هجمات عدة بطائرات مسيّرة هذا العام.

ويُعَدّ هجوم الأحد الأحدث في سلسلة الهجمات بالطائرات المسيّرة التي طالت الكرملين ومدناً روسية متاخمة لأوكرانيا، وقد حمّلَت روسيا كييف المسؤولية.

واعتبر الكرملين الهجوم "عملاً يائساً" من أوكرانيا بسبب انتكاساتها في ساحة المعركة.

لاحقاً أعلنت موسكو صباح الثلاثاء، إحباط هجوم بمركبة مسيَّرة بحرية أوكرانية على سفن بحرية روسية في البحر الأسود. ولم ترد أي تفاصيل عن الحادثة.

على صعيد آخر نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الثلاثاء، إن فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية زار القوات الروسية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية التي تسيطر روسيا على جزء منها.

وأضافت أن غيراسيموف تَفقَّد أحد مراكز القيادة وشدّد على أهمية توجيه ضربات وقائية ضد القوات الأوكرانية.