سياسة
3 دقيقة قراءة
مسيّرة تهاجم برجاً تجارياً بموسكو.. وقائد الجيش الروسي يزور قواته بأوكرانيا
أعلنت روسيا تصدّي قواتها لطائرات مسيرة استهدفت العاصمة صباح الثلاثاء، باستثناء طائرة أفلتت من الدفاعات وأصابت مبنىً تجارياً استُهدف نهاية الأسبوع الماضي. واعتبره الكرملين هجوماً "بائساً" من كييف في ظلّ انتكاسات هجومها المضادّ.
مسيّرة تهاجم برجاً تجارياً بموسكو.. وقائد الجيش الروسي يزور قواته بأوكرانيا
مسيّرة تهاجم برجاً تجارياً بموسكو / صورة: AFP
1 أغسطس 2023

قال الجيش الروسي ومسؤولون في العاصمة الروسية موسكو إن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت عدداً من الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لكن إحدى الطائرات أفلتت من الدفاعات وضربت مرة أخرى مبنىً شاهقاً كان استُهدف في وقت سابق خلال الأسبوع المنصرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تليغرام إن قواتها "أحبطت هجوماً إرهابياً لنظام كييف"، وأسقطت طائرتين مسيرتين في الضواحي الواقعة إلى الغرب من وسط المدينة.

وقالت الوزارة في إشارة إلى مركز تجاري بالعاصمة: "أصيبت طائرة مسيرة أخرى بأجهزة إلكترونية لا سلكية، وعندما خرجت عن السيطرة تحطمت في منطقة مجمع المباني غير السكنية في موسكفا سيتي".

وفي وقت سابق قال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن إحدى الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة وصلت إلى نفس البرج في مجمع موسكفا سيتي الذي أصيب في وقت سابق خلال الأسبوع المنصرم.

وكتب سوبيانين على تليغرام: "وصلت واحدة من هذه الطائرات إلى نفس البرج في مجمع موسكفا سيتي الذي أصيب في السابق. تضررت الواجهة في الطابق الحادي والعشرين، وتحطم الزجاج على مساحة تزيد على 150 متراً مربعاً".

وأضاف: "لا معلومات عن سقوط ضحايا"، مشيراً إلى أن خدمات الطوارئ كانت في موقع الهجوم.

وذكرت روسيا الأحد أنها أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت العاصمة في هجوم أدى إلى تضرر برجين تجاريين في حي الأعمال "موسكو-سيتي" وسط مدينة موسكو.

وبعد وقت قصير على الهجوم أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" عن إغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو لفترة وجيزة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

ونقلت تاس عن خدمات الطوارئ أنه "أُغلقَ مطار فنوكوفو لفترة مؤقتة أمام المسافرين الوافدين والمغادرين وتحويل الطائرات إلى مطارات أخرى"، قبل أن تورد لاحقاً أن المطار استأنف عمله طبيعياً.

ونادراً ما كانت موسكو الواقعة على بعد 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية مستهدفة منذ بدء النزاع في أوكرانيا، إلى أن وقعت هجمات عدة بطائرات مسيّرة هذا العام.

ويُعَدّ هجوم الأحد الأحدث في سلسلة الهجمات بالطائرات المسيّرة التي طالت الكرملين ومدناً روسية متاخمة لأوكرانيا، وقد حمّلَت روسيا كييف المسؤولية.

واعتبر الكرملين الهجوم "عملاً يائساً" من أوكرانيا بسبب انتكاساتها في ساحة المعركة.

لاحقاً أعلنت موسكو صباح الثلاثاء، إحباط هجوم بمركبة مسيَّرة بحرية أوكرانية على سفن بحرية روسية في البحر الأسود. ولم ترد أي تفاصيل عن الحادثة.

على صعيد آخر نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الثلاثاء، إن فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية زار القوات الروسية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية التي تسيطر روسيا على جزء منها.

وأضافت أن غيراسيموف تَفقَّد أحد مراكز القيادة وشدّد على أهمية توجيه ضربات وقائية ضد القوات الأوكرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us