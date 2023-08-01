لقي ما لا يقل عن 11 شخصاً حتفهم وفقد 27 آخرون جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت بكين والمناطق المجاورة منذ السبت، وفق حصيلة جديدة أوردتها الثلاثاء محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة.

وذكرت المحطة الثلاثاء أن "الأمطار الغزيرة أدت إلى مقتل 11 شخصاً، فيما اعتبر 27 في عداد المفقودين"، وكان من بين القتلى عامل إغاثة شارك في عمليات الإنقاذ.

وتضرب العاصفة "دوكسوري" التي كانت إعصاراً قبل أن تتراجع قوتها، الصين من الجنوب الشرقي وصولاً إلى الشمال منذ الجمعة عندما بلغت اليابسة في إقليم فوجيان الشرقي بعد مرورها بالفلبين المجاورة.

وبدأت أمطار غزيرة تتساقط على العاصمة والمناطق المجاورة لها منذ السبت.

في غضون 40 ساعة فقط، سجل في العاصمة الصينية هطول أمطار توازي معدل شهر يوليو/تموز كاملاً.

وكانت حصيلة أخرى نشرت الاثنين أشارت إلى سقوط قتيلين في منطقة مينتوغو شبه الجبلية في غرب البلاد وهي من الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية.

وتوفر مروحيات عسكرية المؤونة والأغطية لركاب قطارات علقوا في هذه المنطقة بسبب الأحوال الجوية السيئة، وفق ما أوضح التلفزيون.