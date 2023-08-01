سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | الصين.. فيضانات تجتاح بكين وتخلف قتلى ومفقودين
تسبب هطول أمطار غزيرة بالصين، منذ يوم السبت، في مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، وفقدان 27 آخرين. فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها لإغاثة العالقين والبحث عن المفقودين.
صور | الصين.. فيضانات تجتاح بكين وتخلف قتلى ومفقودين
فيضانات تجتاح بكين جراء هطول الأمطار الغزيرة / صورة: AFP
1 أغسطس 2023

لقي ما لا يقل عن 11 شخصاً حتفهم وفقد 27 آخرون جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت بكين والمناطق المجاورة منذ السبت، وفق حصيلة جديدة أوردتها الثلاثاء محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة.

وذكرت المحطة الثلاثاء أن "الأمطار الغزيرة أدت إلى مقتل 11 شخصاً، فيما اعتبر 27 في عداد المفقودين"، وكان من بين القتلى عامل إغاثة شارك في عمليات الإنقاذ.

وتضرب العاصفة "دوكسوري" التي كانت إعصاراً قبل أن تتراجع قوتها، الصين من الجنوب الشرقي وصولاً إلى الشمال منذ الجمعة عندما بلغت اليابسة في إقليم فوجيان الشرقي بعد مرورها بالفلبين المجاورة.

وبدأت أمطار غزيرة تتساقط على العاصمة والمناطق المجاورة لها منذ السبت.

في غضون 40 ساعة فقط، سجل في العاصمة الصينية هطول أمطار توازي معدل شهر يوليو/تموز كاملاً.

وكانت حصيلة أخرى نشرت الاثنين أشارت إلى سقوط قتيلين في منطقة مينتوغو شبه الجبلية في غرب البلاد وهي من الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية.

وتوفر مروحيات عسكرية المؤونة والأغطية لركاب قطارات علقوا في هذه المنطقة بسبب الأحوال الجوية السيئة، وفق ما أوضح التلفزيون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us