سياسة
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"القضية الأكثر فظاعة".. اتهام أسترالي بالاعتداء جنسياً على 91 طفلة
اتهمت الشرطة الأسترالية عامل رعاية أطفال سابقاً، بالاعتداء جنسياً على 91 طفلة، ما بين عامي 2007 و2022، مؤكدة أن المتهم سبق أن اجتاز جميع عمليات التدقيق اللازمة للعمل مع الأطفال.
"القضية الأكثر فظاعة".. اتهام أسترالي بالاعتداء جنسياً على 91 طفلة
صورة تعبيرية / صورة: Getty Images
1 أغسطس 2023

وجهت السلطات الأسترالية الاتهام إلى عامل رعاية أطفال سابق بالاعتداء جنسياً على 91 طفلة، في قضية وصفتها الشرطة الثلاثاء بأنها "الأكثر فظاعة" بين جرائم الاستغلال الجنسي.

وقالت الشرطة إن الاعتداءات حدثت بين عامَي 2007 و2022 في 10 مراكز مختلفة لرعاية الأطفال، واستهدفت حصراً "فتيات لم يصلن بعد إلى سنّ البلوغ".

وأضافت الشرطة أن الرجل اتُّهم بـ1,623 جريمة منفصلة، بينها 136 جريمة اغتصاب و110 جرائم إقامة اتصال جنسي مع طفلة أصغر من 10 سنوات.

وفحص المحققون كميات هائلة من الموادّ المصورة المروعة على هاتف الرجل البالغ 45 عاماً، مؤكدين أن هذه الموادّ مكّنتهم من التعرف على جميع ضحاياه.

وأكّدَت الشرطة أن المتهم سبق أن اجتاز جميع عمليات التدقيق الصارمة اللازمة للعمل مع الأطفال في أستراليا.

وذكر محقّق رفيع في الشرطة أن "ما اقترفه هذا الشخص بحقّ هؤلاء الأطفال يتجاوز حدود خيال أي شخص".

وأضاف: "كل ما بإمكاني قوله هو أنك تحاول أن لا تُصاب بصدمات بعد فترة عمل طويلة في الشرطة، لكن هذه قضية مروّعة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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