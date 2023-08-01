سياسة
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الخارجية السويدية: سندرس قرار اجتماع "التعاون الإسلامي" وسنواصل الحوار
أعرب وزير الخارجية السويدي عن استعداد بلاده لدراسة القرار الصادر عن اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن الاعتداءات المتكررة على القرآن الكريم، فيما تُجري في الأثناء وزارة العدل السويدية دراسة تحليلية جديدة لقانون النظام العام.
الخارجية السويدية: سندرس قرار اجتماع "التعاون الإسلامي" وسنواصل الحوار
الخارجية السويدية: سندرس قرار اجتماع "التعاون الإسلامي" وسنواصل الحوار / Others
1 أغسطس 2023

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إنّ بلاده ستدرس بتمعّن القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات على القرآن الكريم.

جاء ذلك في تصريحات للقناة التليفزيونية السويدية الرسمية، أوضح فيها أن قرار الاجتماع الوزاري للمنظمة يتضمن سلسلة مقترحات وتوصيات.

وأضاف: "سندرسها بعناية، وسنواصل حوارنا المهم مع بلدان منظمة التعاون الإسلامي، والحكومة تنأى بنفسها عن الأعمال المعادية للإسلام التي ينفذها أفراد في السويد، ووزارة العدل تُجري دراسة تحليلية جديدة لقانون النظام العام".

وأمس الاثنين أدانت المنظمة بشدة تكرار الاعتداءات السافرة على حرمة وقدسية المصحف الشريف، وذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الطارئ لدولها الأعضاء.

وأضافت أنها قررت "إرسال وفد لحث مفوضية الاتحاد الأوروبي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك العمل الإجرامي تحت ذريعة حرية التعبير"، ودعت الدول الأعضاء بالمنظمة لاتخاذ قرارات تجاه البلدان التي يجري فيها تدنيس القرآن، بما فيها السويد والدنمارك.

كما حثت المنظمة على اتخاذ "قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسي، بما في ذلك استدعاء سفرائها لدى السويد والدنمارك للتشاور، أو الاقتصادي أو الثقافي أو غيرهما، وذلك للتعبير عن رفضها الإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية".

وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة إلى المصحف من قِبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من دولة عربية.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي تبنَّت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يُدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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