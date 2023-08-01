سياسة
3 دقيقة قراءة
صور | أورتاكوي.. قبلة السائحين في إسطنبول
تقع منطقة أورتاكوي في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول، وتطلّ على الجانب الآسيوي في مشهد بديع يتوسطه مضيق إسطنبول. يستمتع السائح فيها بمناظرها البديعة وأطعمتها الشهية.
صور | أورتاكوي.. قبلة السائحين في إسطنبول
تشتهر أورتاكوي بإطلالتها على جسر شهداء 15 تموز المعلق فوق مضيق البوسفور / صورة: AA
1 أغسطس 2023

تُعَدّ أورتاكوي محطّ اهتمام السائحين حتى باتت قبلة لهم ورمزاً للمدينة، وتشتهر بإطلالتها على جسر شهداء 15 تموز/يوليو المعلق فوق مضيق إسطنبول الاستراتيجي، الرابط بين القارتين الأوروبية والآسيوية.

وتمتاز المنطقة بالإقبال الشديد للسائحين على التقاط صور "السلفي"، وهي عادة لا تنقطع، إذ تبرز في الخلفيات مشاهد الجسر المعلق المزين بأنوار السيارات، والمعالم الأثرية الشهيرة، بينها برج تشامليجا الإذاعي، وجامع تشامليجا الأكبر في تاريخ الجمهورية التركية.

كما أن معالم تلة تشامليجا الشهيرة المعروفة بـ"تلّة العرائس" في الشطر الآسيوي، تظهر جلية لتكمل سحر الصورة.

وتعني أورتاكوي في العربية "القرية الوسطى"، لإنها عين إسطنبول على مضيق إسطنبول، تقع في الشطر الأوروبي من المدينة، وتطل على المضيق والجانب الآسيوي.

منطقة مميزة وأطعمة شهية

تمنح أورتاكوي إسطنبول مشهداً يغري عدسات الإعلام والدراما التركية، وتركز عليه باعتباره لوحة جمالية طبيعية، وجزءاً بارزاً من هوية المدينة.

ولا تخلو زيارة المنطقة من طقوس خاصة بالأطعمة والمأكولات، فقد بات شائعاً أنها موطن "الكومبير" وحلويات "الوَفل" الغربية.

وناداراً ما يمر زائر بأورتاكوي إلا وهو يحمل بين يديه إحدى هاتين الأكلتين، قبل أن يجد له مكاناً على الساحل يراقب منه المضيق وحركة البواخر التي تجول بالسائحين.

و"الكومبير" أكلة بسيطة شهية تتكون من ثمرة كبيرة من البطاطا المشوية، تُشطَر من المنتصف وتُعجَن مع الزبدة والجبن، تمهيداً لإضافة أنواع مختلفة من السلطات الباردة كالزيتون والذرة والخس والجبن والمايونيز، والبقوليات والمنكهات الأخرى.

أما "الوفل" فهو معجنات تُخبَز في جهاز خاص، وتُوضَع عليها أنواع من الشوكولاتة والفواكه، وأحياناً المثلجات.

وفي مايو/أيار الماضي قالت وزارة الثقافة والسياحة إن عدد السياح الأجانب ارتفع 27.51% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

واستقبلت تركيا 11 مليوناً و93 ألف سائح في أول 4 أشهر من 2023، مقارنة بـ9 ملايين و533 ألفاً و933 شخصاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق الوزارة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us