سياسة
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إندونيسيا تبرم صفقة مع تركيا لشراء مسيّرات بقيمة 300 مليون دولار
أبرمت وزارة الدفاع الإندونيسية صفقة مع الشركة التركية لصناعات الفضاء، لتتسلّم 12 طائرة مسيّرة بقيمة 300 مليون دولار. ومن المتوقع تسليم الطائرات في غضون 32 شهراً من التوقيع.
إندونيسيا تبرم صفقة مع تركيا لشراء مسيّرات بقيمة 300 مليون دولار
إندونيسيا تبرم صفقة مع تركيا لشراء طائرات مسيّرة بقيمة 300 مليون دولار / صورة: AA
1 أغسطس 2023

قالت وزارة الدفاع الإندونيسية اليوم الثلاثاء إن إندونيسيا اشترت 12 طائرة مسيّرة جديدة من الشركة التركية لصناعات الفضاء بقيمة 300 مليون دولار، في أحدث حلقة في عمليات شراء تهدف إلى تحديث العتاد العسكري القديم في البلاد.

وتأتي الصفقة بعدما طالب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مجلس الوزراء في يوليو/تموز الماضي بالحفاظ على ميزانية "سليمة" وتسليطه الضوء على الإنفاق الضخم من قِبل الأجهزة الأمنية في البلاد، بما في ذلك وزارة الدفاع.

وفي يناير/كانون الثاني أبرم وزير الدفاع صفقة بقيمة 800 مليون دولار لشراء 12 طائرة مقاتلة من طراز ميراج 2000-5، الأمر الذي أثار انتقادات لكونها طائرات قديمة جداً.

كما اشترت إندونيسيا في فبراير/شباط 42 طائرة مقاتلة من طراز رافال مقابل 8.1 مليار دولار، وسيجري تسليمها على مراحل على مدى عدة سنوات.

ووفقاً لبيانات حكومية، حصلت وزارة الدفاع على أكبر مخصصات من إجمالي ميزانية البلاد هذا العام، التي بلغ قدرها 134.3 تريليون روبية (8.89 مليار دولار).

وأبرمت إندونيسيا الاتفاق مع الشركة التركية لصناعات الفضاء، ومقرها أنقرة، في فبراير/شباط، ومن المتوقع تسليم الطائرات المسيّرة في غضون 32 شهراً من التوقيع. وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ الصفقة تشمل أيضاً أجهزة محاكاة للتدريب والطيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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