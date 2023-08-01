سياسة
2 دقيقة قراءة
"بينهم 23 طفلاً".. ارتفاع ضحايا تفجير باكستان إلى 56 قتيلاً و200 جريح
ارتفعت، الثلاثاء، حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف قبل يومين تجمّعاً حزبياً شمال غربي باكستان، إلى 56 قتيلاً ونحو 200 جريح. وفي وقت سابق أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الانتحاري.
"بينهم 23 طفلاً".. ارتفاع ضحايا تفجير باكستان إلى 56 قتيلاً و200 جريح
ارتفاع ضحايا تفجير باكستان إلى 56 قتيلاً و200 جريح. / صورة: AA
1 أغسطس 2023

ارتفعت، الثلاثاء، حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف قبل يومين تجمعاً حزبياً شمال غربي باكستان، إلى 56 قتيلاً ونحو 200 جريح.

وبحسب وسائل إعلام باكستانية نقلاً عن مسؤولين محليين، قتل في التفجير 23 طفلاً.

وفي وقت سابق أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الانتحاري، في بيان نُشر على موقع "وكالة أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي على الإنترنت.

والأحد، وقع تفجير نحو 5:00 مساء (12:00 ت.غ)، قبل ساعة من الموعد المقرر لبدء مسيرة في منطقة باجور القبلية، الواقعة قرب الحدود مع أفغانستان، حسب ما ذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية في بيانات سابقة. ونظّم المسيرة جمعية العلماء الإسلام (JUI)، وهي شريك ائتلافي في الحكومة الباكستانية.

وأعربت وزارة الخارجية التركية الاثنين، عن تعازيها لباكستان حكومة وشعباً في ضحايا التفجير الإرهابي. وقال بيان صادر عن الخارجية التركية: "تلقينا بحزن عميق نبأ وقوع عديد من الضحايا جراء انفجار وقع الأحد خلال تجمّع سياسي شمال غربي باكستان الصديقة والشقيقة".

وأضاف البيان: "نُدين هذا العمل الإرهابي بأشد العبارات، ونترحم على أرواح الضحايا"، معرباً عن تعازي تركيا لأقارب الضحايا ولباكستان حكومة وشعباً. وأكّد البيان أن "تركيا ستواصل دعمها باكستان الصديقة والشقيقة في كفاحها ضد الإرهاب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us