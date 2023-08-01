أصيب 4 إسرائيليين الثلاثاء، بإطلاق نار في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس قبل أن تطلق الشرطة النار على المنفذ ما تسبب باستشهاده.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "ورد بلاغ عن حادثة إطلاق نار قرب المجمع التجاري في معاليه أدوميم".

وتابعت الشرطة: "تم تحييد المهاجم"، من دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

من جهتها، قالت خدمة إسعاف "نجمة داود الحمراء" في تغريدة على تويتر إن 4 إسرائيليين أصيبوا في الحادثة أحدهم حالته خطرة. وأشارت المنظمة إلى أن إصابة الإسرائيليين الآخرين متوسطة.

وفي السياق، ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن المنفذ "كان يرتدي زي حارس أمن"، بينما ذكرت مصادر عبرية أنه استخدم سلاحاً من نوع M16.

من جانبها، قالت لجان المقاومة في فلسطين في بيان إن "عملية معاليه أدوميم صفعة جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية للعدو، واختراق يثبت فشله أمام أبطال شعبنا".

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن "عملية معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة تأتي دفاعاً عن المسجد الأقصى ورداً على اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس التلمودية في ساحاته".

وتشهد الضفة الغربية حالة من التوتر الشديد منذ العام الماضي، جراء التصعيد الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.