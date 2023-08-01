قالت الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء، إن حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة زادت من التهديدات التي تواجه الدولة الواقعة في شمال أوروبا، وإنها ستعزز الإجراءات الأمنية على الحدود وفي الداخل وستمنح الشرطة سلطة أوسع لإيقاف الأشخاص وتفتيشهم.

وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسن، إن الوضع الأمني ​​في السويد معقد، لأسباب، من بينها على وجه الخصوص تأخر انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي. وأضاف أن الحكومة ستعزز مؤقتاً الأمن الداخلي ومراقبة الحدود ما يمنح الشرطة سلطة أوسع لإيقاف وتفتيش الأشخاص.

كما حثّ كريسترسن في مؤتمر صحفي الناس على استخدام حرية التعبير بمسؤولية واحترام.

وقال: "في بلد حر مثل السويد لدى المرء قدر كبير من الحرية، لكن هذه الدرجة العظيمة من الحرية تصحبها درجة كبيرة من المسؤولية".

وأضاف: "ليس كل ما هو قانوني ملائماً، قد يكون فظيعاً لكنه يظل قانونياً. نحاول تعزيز طابع الاحترام بين البلدان والشعوب".

ولفت كريسترسن إلى أن إدخال تغييرات شاملة على قوانين حرية التعبير في السويد ليس مطروحاً للنقاش، لكن الحكومة تبحث في تغييرات قد تسمح للشرطة بمنع حرق المصاحف في الأماكن العامة إذا كان هذا يمثل تهديداً لأمن السويد.

وتابع: "لدينا أنظمة سياسية مختلفة تماماً (عن بعض منتقدي السويد)، ووجهات نظر مختلفة تماماً حول حقوق الإنسان، ومنها حرية التعبير... الأمر ليس أن السويد تكيف نفسها في ضوء مطالب الدول الأخرى من السويد. نحن لا نفعل ذلك".

وشهدت السويد والدنمارك سلسلة من الاحتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية حُرقت خلالها نسخ من المصحف أو مُزّقت، ما أثار غضباً في دول مسلمة ومطالب لحكومات دول الشمال الأوروبي بوضع حدّ لهذه الممارسات.

ووقع المزيد من حوادث حرق المصحف أمس الاثنين، وقالت حكومتا البلدين إنهما تدرسان سبلاً للحد من مثل هذه الأعمال في إطار قانوني في محاولة لتهدئة التوتر.

وعقدت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة جلسة استثنائية أمس أيضاً لمناقشة التطورات في الآونة الأخيرة، وأدانت بشدة حرق المصحف.

ودعت المنظمة الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء كانت سياسية أم اقتصادية، في البلدان التي يُساء فيها إلى المصحف.