أوردت وسائل إعلام رسمية في إيران إعلان البلاد، الأربعاء و الخميس، عطلة رسمية بسبب "الحرارة غير المسبوقة" وطلبت من كبار السن ومن لديهم مشكلات صحية ملازمة منازلهم.

ويواجه العديد من المدن في جنوب إيران بالفعل وطأة الحر الشديد منذ عدة أيام. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن درجات الحرارة تجاوزت هذا الأسبوع 51 درجة مئوية في مدينة الأهواز بجنوب البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي قوله إن يومي الأربعاء والخميس سيكونان عطلة، بينما قالت وزارة الصحة إن المستشفيات ستكون في حالة تأهب قصوى.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في طهران غداً الأربعاء إلى 39 درجة مئوية.

وتعرضت مناطق كثيرة في العالم لموجات حرٍّ في الأسابيع الأخيرة، وربط علماء ذلك بتغيّر المناخ.