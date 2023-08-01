أفادت ولاية إزمير التركية أن السيدة "أمينة. ت" أُصيبت بجروح نتيجة اعتداء مُسلّح من معاق ذهنياً أمام مبنى القنصلية الفخرية السويدية في شارع الجمهورية بمدينة إزمير غربي تركيا.

ونُقِلت السيدة، وهي الآن في حالة خطرة جراء إصابتها في أجزاء مختلفة من جسدها، إلى مستشفى تبه جيك، وفقاً لبيان الولاية.

جدير بالذكر أن المشتبه به "ز. أو" قد أُوقف وبحوزته المسدس، أداة الجريمة، وهو مسجّل بولاية أغري.

وتعمل "أمينة. ت" سكرتيرةً في القنصلية الفخرية السويدية في منطقة Alsancak.

وأطلقت فرق الشرطة تحقيقاً موسّعاً بشأن الواقعة.