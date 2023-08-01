سياسة
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تركيا.. إصابة امرأة بجروح جراء اعتداء مُسلّح أمام قنصلية السويد بإزمير
أفادت ولاية إزمير التركية أن السيدة "أمينة. ت" أُصيبت بجروح نتيجة اعتداء مُسلّح من معاق ذهنياً أمام مبنى القنصلية الفخرية السويدية في شارع الجمهورية بمدينة إزمير غربي تركيا. وأطلقت فرق الشرطة تحقيقاً موسّعاً بشأن الواقعة.
تركيا.. إصابة امرأة بجروح جراء اعتداء مُسلّح أمام قنصلية السويد بإزمير
تركيا.. إصابة امرأة بجروح جراء اعتداء مُسلح أمام قنصلية السويد بإزمير. / صورة: TRT Arabi
1 أغسطس 2023

أفادت ولاية إزمير التركية أن السيدة "أمينة. ت" أُصيبت بجروح نتيجة اعتداء مُسلّح من معاق ذهنياً أمام مبنى القنصلية الفخرية السويدية في شارع الجمهورية بمدينة إزمير غربي تركيا.

ونُقِلت السيدة، وهي الآن في حالة خطرة جراء إصابتها في أجزاء مختلفة من جسدها، إلى مستشفى تبه جيك، وفقاً لبيان الولاية.

جدير بالذكر أن المشتبه به "ز. أو" قد أُوقف وبحوزته المسدس، أداة الجريمة، وهو مسجّل بولاية أغري.

وتعمل "أمينة. ت" سكرتيرةً في القنصلية الفخرية السويدية في منطقة Alsancak.

وأطلقت فرق الشرطة تحقيقاً موسّعاً بشأن الواقعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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