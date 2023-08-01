تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حرائق غابات هائلة، جزئياً، بحلول صباح الثلاثاء، بعدما اشتعلت الحرائق في محمية برية بكاليفورنيا، وانتشرت في ولاية نيفادا، حيث حجب دخانها أشعة الشمس عبر لاس فيغاس، فيما تسببت النيران في حرق عشرات الآلاف من الأفدنة من شجيرات الصحراء والعرعر والأحراج.

وحُدّدت مساحة الحرائق بنحو 125 ميلاً مربعاً (323.7 كيلومتر مربع)، الثلاثاء، مع احتواء 23 بالمئة منها، مما يجعلها أكبر حرائق هذا الموسم في كاليفورنيا.

واندلعت الحرائق، الجمعة، بالقرب من منطقة كاروثرز كانيون النائية، في محمية البراري الشاسعة، وعبر خط الولاية إلى ولاية نيفادا، الأحد، وأطلق الدخان شرقاً في وادي لاس فيغاس.

وفي منتصف نهار الاثنين، غطى ضباب دخاني على قطاع لاس فيغاس من مناظر الجبال المحيطة بالمدينة والضواحي.

وبسبب ضعف الرؤية، أبلغ مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس عن تأخيرات في المغادرة لما يقرب من ساعتين. وكافحت فرق الإطفاء "دوامات النار"، الاثنين، للسيطرة على ألسنة اللهب.

ودوامة النار -تسمى أحياناً إعصار النار- هي "عمود دوار من النار" يتشكل عندما تتحد الحرارة الشديدة والرياح المضطربة، وفقاً لخدمة المتنزهات القومية.

ورُصدت الدوامات التي يمكن أن يتراوح ارتفاعها من بضعة أقدام إلى عدة مئات من الأقدام، مع سرعات دوران متفاوتة، الأحد، في الطرف الشمالي من حريق يورك.

وكتبت خدمة المتنزهات أنه "على الرغم من أن ملاحظة هذه الأمور قد تكون رائعة، فإنها ظاهرة طبيعية خطيرة للغاية يمكن أن تحدث في أثناء حرائق الغابات".

وتعرضت أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة للحرارة الشديدة في الأسابيع الأخيرة.

وفي جميع أنحاء العالم، كان شهر يوليو/تموز مشبعاً بالبخار لدرجة أن العلماء يقدّرون أنه سيكون أكثر الشهور سخونة على الإطلاق، ومن المرجح أنه سيكون الأكثر دفئاً على الحضارة البشرية.

ويقول الخبراء إن النباتات مثل الأحراج والعرعر وأشجار جوشوا الشهيرة، معرَّضة لخطر أن تستغرق قروناً لتنمو بشكل طبيعي، إذا كانت قادرة على العودة.

ولا يزال سبب حريق يورك قيد التحقيق، على الرغم من أن السلطات تقول إنه بدأ على أرض خاصة داخل المحمية. ولم تتوافر تفاصيل أخرى.

وصدرت أوامر لأكثر من 1300 شخص بإخلاء منازلهم، السبت، بالقرب من مجتمع أغوانغا الذي يضم مزارع الخيول ومصانع النبيذ. ومع ذلك، لم تتصاعد النيران، الاثنين، وسُمح للبعض بالعودة إلى منازلهم، كما أُصيب أحد عناصر الإطفاء في الحرائق.