استُشهِد طفل فلسطيني، الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية، بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن، وهو الثاني خلال اليوم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "أُبلغنا رسمياً من الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) باستشهاد الطفل محمد فريد شوقي الزعارير (15 عاماً)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة السموع جنوب مدينة الخليل”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره على "تويتر"، إنه "جرى تحييد فلسطيني" على خلفية محاولة طعن عند مفترق السموع، جنوبي الخليل.

وأكّد البيان عدم وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين، إثر العملية.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن فلسطينياً "حاول طعن جنود عند مفترق السموع في محطة للحافلات، جنوبي الخليل".

وفي وقت سابق من اليوم، أُصيب 6 إسرائيليين، بينهم اثنان بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار نفّذها فلسطيني، في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس، قبل أن تطلق الشرطة النار على المنفذ وتقتله.

وتشهد الضفة الغربية حالة من التوتر الشديد منذ العام الماضي، جراء التصعيد الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدن والمخيمات و البلدات الفلسطينية.​​​​​​​