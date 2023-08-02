سياسة
4 دقيقة قراءة
الضفة الغربية.. الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس والرئاسة الفلسطينية تندد
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية، وأُصيب فلسطينيان بجروح وعشرات بحالات اختناق، فيما نددت الرئاسة الفلسطينية بالاقتحام واعتبرت أن الصمت الدولي هو الذي شجّع الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائمه.
الضفة الغربية.. الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس والرئاسة الفلسطينية تندد
إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لنابلس. / صورة: AA
2 أغسطس 2023

أُصيب فلسطينيان بجروح والعشرات بحالات اختناق مساء الثلاثاء إثر اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية بنايلس اليوم الأربعاء بوصول إصابة خطيرة في البطن، وأخرى متوسطة في الفخذ، بالرصاص الحي للاحتلال.

وقالت المصادر إنّ الطواقم الطبية تعاملت مع إصابتين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس ونقلتهما إلى المستشفى، بينهم إصابة في الظهر والصدر.

من جانبها أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأنها تعاملت مع عشرات المصابين بحالات اختناق جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع في نابلس.

وقال شهود عيان إنّ قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت منطقة قبر يوسف شرقي مدينة نابلس لتأمين وصول مستوطنين إلى القبر لأداء صلوات تلمودية.

وأضاف الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما وقع اشتباك بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب الموقع.

ولفت الشهود إلى أن اشتباكاً مسلحاً وقع بين مسلحين وجيش الاحتلال في الموقع.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أغلق الشبان الفلسطينيون الطرق أمام المركبات العسكرية التي رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة وأشعلوا الإطارات المطاطية.

​​​​​​​من جانبها قالت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في بيان إن مقاتليها "يتصدَّون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من نابلس ومحيط قبر يوسف بزخات من الرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع".

الرئاسة الفلسطينية تندد بالجرائم الإسرائيلية

من جانبها نددت الرئاسة الفلسطينية بـ"الجرائم الإسرائيلية" في الضفة الغربية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إنّ "الصمت الدولي وغياب المحاسبة شجّعا الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ارتكاب جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وأشار أبو ردينة إلى مقتل الطفل محمد فريد شوقي الزعارير (15 عاماً) قرب بلدة السموع جنوب مدينة الخليل، والشاب مهند المزارعة شرقي مدينة القدس، برصاص إسرائيلي.

وقال إن "حكومة الاحتلال تتحدى القانون الدولي بعمليات القتل اليومية، وتصرّ على المضيّ في عمليات القتل والإعدامات الميدانية واقتحام المدن والقرى والمخيمات وإنزال أشد العقوبات الجماعية بحق أبناء شعبنا، بما يتناقض مع الشرعية والقوانين الدولية الإنسانية".

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

كما طالب بضرورة "تدخل الإدارة الأمريكية لوقف البلطجة الإسرائيلية قبل فوات الأوان".

وتابع: "سلطة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تتحملان مسؤولية تدهور الأوضاع وانفجارها".

والثلاثاء، قُتل طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي قرب بلدة السموع بمحافظة الخليل، قال الجيش الإسرائيلي إنه كان يحاول تنفيذ عملية طعن ضد إسرائيليين.

كما قُتل شاب فلسطيني آخر في مستوطنة معالية أدوميم شرق القدس عقب تنفيذه عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة عدد من الإسرائيليين.

وتشهد الضفة الغربية حالة من التوتر الشديد منذ العام الماضي جرّاء التصعيد الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us