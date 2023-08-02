تثير موجات الجفاف المتكررة والاستغلال الصناعي والزراعي المفرط للأراضي في إسبانيا مخاوف من تزايد لا عودة عنه لـ"الأراضي العقيمة"، ما قد يحوّل البلد المعروف بـ"بستان الخضراوات في أوروبا" إلى أرض قاحلة لا تصلح للزراعة.

يقول غابرييل ديل باريو، الباحث في المحطة التجريبية للمناطق القاحلة في ألمرية بالأندلس، مشيراً إلى تل فيه منحدرات قاحلة: "كانت هنا غابة من أشجار البلوط (...)، اليوم تَحوَّل الموقع منطقة بلا حياة".

وأضاف ديل باريو: "لن تتحول إسبانيا صحراء مع تلال رملية كما هو الحال في الصحراء، فهذا أمر مستحيل علمياً، لكن ظاهرة التصحر التي تؤدي إلى تدهور كبير للأراضي مقلقة أيضاً".

والسبب الرئيسي لهذه الظاهرة هو ارتفاع حرارة الأرض ما يؤدي إلى تبخر المياه واتساع رقعة الحرائق المدمرة، إضافة إلى النشاط البشري، خصوصاً الزراعة المكثفة.

رغم مناخها شديد الجفاف تحولت مقاطعة ألمرية على مر السنين إلى "بستان الخضراوات في أوروبا" من خلال زراعة محاصيل هائلة في بيوت بلاستيكية تُنتِج في الشتاء كما في الصيف آلاف أطنان الطماطم والفلفل والخيار.

ويوضح غابرييل ديل باريو أن هذه المساحة التي تبلغ 40 ألف هكتار وتُروَى بمياه جوفية تعود إلى آلاف السنين، تفاقم المشكلة "من خلال استنفاد طبقات المياه الجوفية".

"وضع معقد"

ولا يُعتبر هذا السيناريو استثناءً في إسبانيا، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن 75% من الأراضي الإسبانية تواجه حالياً مناخاً قد يؤدّي إلى التصحر، وهذا يجعلها الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة.

وحذرت وزيرة التحول البيئي تيريزا ريبيرا قائلةً: "نجد أنفسنا في وضع معقَّد تؤدي فيه درجات الحرارة القصوى والجفاف وعوامل أخرى مجتمعة إلى تفاقم مخاطر التعرية وتراجع جودة التربة".

ووفقاً للمجلس الإسباني الأعلى للأبحاث العلمية، فقد زاد التدهور الفعلي لنوعية الأراضي ثلاث مرات في السنوات العشر الماضية. وتقول المنظمة إن هذه الظاهرة تطرح مشكلة لأنه غالباً "لا عودة عنها على المستوى البشري".

وفي إسبانيا التي جعلت الزراعة إحدى ركائز اقتصادها بصادرات تقارب 60 مليار يورو سنوياً، فإن هذا الوضع مُقلِق.

وقال اتحاد صغار المزارعين إن "تآكل التربة هو اليوم المشكلة الرئيسية لمعظم المزارعين في إسبانيا"، مشيراً إلى وضع "خطير" قد تنجم عنه "كلفة اقتصادية" عالية.

"عمل طويل الأمد"

في الأندلس ساهم هذا الوضع في إيجاد قناعة لدى البعض بأن يشرعوا في العمل.

وبدأ بعضهم استخدام السماد الطبيعي بدلاً من الأسمدة الكيميائية، والتخلي عن المبيدات "التي تقضي على الحشرات"، والاستخدام المحدود للحرث "الذي يضرّ بالتربة" واستخدام الغطاء النباتي المصنوع من الحبوب والبقوليات للحفاظ على الرطوبة عند سقوط أمطار نادرة.

ويقول الفلاحون: "إنه عمل طويل الأمد" يستند إلى تقنيات "معروفة منذ فترة طويلة".