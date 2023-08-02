شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، الأربعاء، هدوءاً حذراً بالتزامن مع بدء سريان هدنة أنهت نحو 4 أيام من الاشتباكات.

وتسود حالة الهدوء داخل المخيم بعدما أعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك تشكيلها لجنة ميدانية لتثبيت وقف إطلاق النار، وتكليف لجنة تحقيق في اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ورفع الغطاء عن مرتكبي العملية.

ولوحظ حدوث خروقات للهدنة، إذ سُمع إطلاق رصاص وقذائف بشكل متقطع، لكن عملت اللجنة على معالجتها.

ومساء الثلاثاء تجددت الاشتباكات بين فصائل إسلامية وقوات الأمن الوطني التابعة لحركة فتح، بعد انتهاء اجتماع بين مسؤولين فلسطينيين ولبنانيين في دار الفتوى بمدينة صيدا برئاسة مفتي لبنان سليم سوسان.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت السبت عن مقتل 11 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفق تصريحات مصدر طبي في مدينة صيدا لوكالة الاناضول، الأربعاء.

ويُعَدّ مخيم عين الحلوة الذي تأسس عام 1948 أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان من حيث عدد السكان، إذ يضم نحو 50 ألف لاجئ مسجل حسب الأمم المتحدة، فيما تقدر إحصاءات غير رسمية سكان المخيم بما يزيد على 70 ألف نسمة على مساحة محدودة.

ويبلغ إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيماً يخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية.