تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين تقريباً مع تصدُّر أسهم التكنولوجيا والسيارات الخسائر، إذ فرَّ المستثمرون على مستوى العالم من الأصول عالية المخاطر بعدما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بشكل مفاجئ.

وهبط المؤشر Stoxx 600 الأوروبي 1.1% بحلول الساعة 07:08 (ت.غ) ليلامس أدنى مستوى له منذ 20 يوليو/تموز.

وكان المؤشر قد تراجع بنحو 1% أمس الثلاثاء، وهو أسوأ يوم له منذ ما يقرب من شهر، بعد أن أثارت بيانات ضعيفة لنشاط التصنيع على مستوى العالم مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وهوى سهم شركة سيمنز هيلثنيرز لصناعة الأجهزة الطبية الأمريكية-الألمانية بنسبة 5.4% بعد انخفاض غير متوقع في الأرباح التشغيلية الفصلية بسبب تراجع الطلب على اختبارات كوفيد-19.

وهبط سهم دار الأزياء الألمانية هوغو بوس 4.1% رغم رفع توقعاتها للعام بأكمله.

وكان مؤشر Stoxx 600 قد أغلق على انخفاض بنسبة 0.9% يوم الثلاثاء مع إنهاء جميع البورصات والقطاعات الرئيسية الجلسة في المنطقة السلبية.

ولوحظ ضعف كبير في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، فيما سجلت فرنسا وإيطاليا، ثاني وثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو، تدهوراً ملحوظاً منذ يونيو/حزيران.

يشار إلى أن التضخم في أوروبا انخفض أكثر من المتوقع لشهر يونيو/حزيران، فقد انخفض إلى 5.5%، لكن التضخم الأساسي استمر في الارتفاع. ولا يزال معدل الأسعار أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.