سياسة
1 دقيقة قراءة
جائزتان لمطار إسطنبول.. أفضل مطار دولي صديق للعائلة وأفضل ترانزيت
حقق مطار إسطنبول المرتبة الأولى عالمياً " أفضل مطار صديق للعائلة" وأفضل مطار ترانزيت، وفقاً لتصنيف مجلة "Global Traveler".
جائزتان لمطار إسطنبول.. أفضل مطار دولي صديق للعائلة وأفضل ترانزيت
مطار اسطنبول / صورة: AA
2 أغسطس 2023

حصل مطار إسطنبول الدولي على جائزتي "أفضل مطار دولي صديق للعائلة" و"أفضل مطار ترانزيت" من مجلة "Global Traveler Magazine" الأمريكية المتخصصة في قطاع السياحة.

جاء ذلك حسب بيان شركة " IGA" المُشغلة لمطار إسطنبول، الأربعاء.

وأوضح البيان أنه حسب تصنيف مجلة "Global Traveler" نال المطار الجائزتين للمرة الثانية على التوالي، خلال حفل جوائز "Leisure Lifestyle Awards" الـ11 للعام 2023.

ويصوّت القراء على الخدمات والوجهات والفنادق وشركات الطيران والرحلات البحرية بناء على تجاربهم، في إطار الاستطلاع الذي تجريه المجلة سنوياً.

وحصل مطار إسطنبول العام الماضي على الجائزتين.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، افتتح الرئيس أردوغان المرحلة الأولى من مطار إسطنبول، الذي بني على مساحة 76.5 مليون متر مربع، بمشاركة أكثر من 50 ضيفاً رفيع المستوى من أنحاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us