حصل مطار إسطنبول الدولي على جائزتي "أفضل مطار دولي صديق للعائلة" و"أفضل مطار ترانزيت" من مجلة "Global Traveler Magazine" الأمريكية المتخصصة في قطاع السياحة.

جاء ذلك حسب بيان شركة " IGA" المُشغلة لمطار إسطنبول، الأربعاء.

وأوضح البيان أنه حسب تصنيف مجلة "Global Traveler" نال المطار الجائزتين للمرة الثانية على التوالي، خلال حفل جوائز "Leisure Lifestyle Awards" الـ11 للعام 2023.

ويصوّت القراء على الخدمات والوجهات والفنادق وشركات الطيران والرحلات البحرية بناء على تجاربهم، في إطار الاستطلاع الذي تجريه المجلة سنوياً.

وحصل مطار إسطنبول العام الماضي على الجائزتين.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، افتتح الرئيس أردوغان المرحلة الأولى من مطار إسطنبول، الذي بني على مساحة 76.5 مليون متر مربع، بمشاركة أكثر من 50 ضيفاً رفيع المستوى من أنحاء العالم.